8 dicembre, l’omaggio del Papa per l’Immacolata: strade chiuse e deviazioni a Roma

Giornata segnata dalle cerimonie con annesse chiusure quella dell’8 dicembre a Roma. Per la festa dell’Immacolata Concezione, piazza Mignanelli, adiacente a piazza di Spagna vedrà come da tradizione la cittadinanza omaggiare con dei fiori la statua della Beata Vergine Maria. I primi ad arrivare saranno i Vigili del Fuoco che allungheranno l’autoscala per deporre una ghirlanda in cima alla colonna.

8 dicembre, l’omaggio del Papa per l’Immacolata

Nel pomeriggio in piazza di Spagna è previsto l’arrivo del Pontefice. Papa Francesco dovrebbe arrivare poco prima delle 16 per rendere omaggio alla Madonna. Sarà presente alla cerimonia anche il sindaco. Prima Bergoglio sarà a Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’immagine “Salus Populi Romani”.

In serata poi è attesa l’accensione delle luminarie in via del Corso e dell’albero di Natale a piazza del Popolo con l’ormai consueta festa. Una giornata importante anche sotto l’aspetto della sicurezza, con il “test day” del piano sicurezza per il Giubileo della Questura di Roma.

Strade chiuse e deviazioni bus

In occasione delle cerimonie e per gli spostamenti che il Papa farà per spostarsi sono previsti divieti di sosta e chiusure sia nell’area di Santa Maria Maggiore che in quella di piazza Mignanelli. Tra le 12 e le 17 previste chiusure al traffico in piazza Santa Maria Maggiore, via del Tritone e via del Traforo. Dalle 12 la stazione metro Spagna potrebbe essere temporaneamente chiusa su disposizione della Questura.

Nell’area di piazza di Spagna, informa Roma Servizi per la Mobilità saranno chiuse al traffico fin dalle 10 di domenica 8 dicembre piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via di Capo Le Case, via dei Due Macelli, via della Propaganda, via di San Sebastianello, vicolo del Bottino, via in Arcione (nel tratto compreso tra vicolo del Gallinaccio e via del Traforo), via della Vite (tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda).

Traffico interdetto anche in via Frattina (tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda), via Borgognona (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna), via dei Condotti (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna), via delle Carrozze (tratto via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna) e via Mario de Fiori.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico sono possibili deviazioni o limitazioni per le linee bus 16, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80, 83, 85, 100, 160, 360, 492, 590, 649, 714, C3, Free 1 e Free 2.