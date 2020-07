8 luglio 2020, auguri di buon onomastico a Adriano: frasi da inviare su Whatsapp

In questa giornata, 8 luglio 2020, il santo del giorno è Sant’Adriano III ed è quindi una buona occasione per fare gli auguri a tutte le persone che portano questo nome.

Oggi, 8 luglio, è infatti l’onomastico di tutte le persone che si chiamano Adriano o Adriana, in memoria del Papa che nel IX secolo d.C. salvò Roma dalla carestia.

8 luglio, oggi è sant’Adriano: augure di buon onomastico, frasi, aforismi, citazioni, immagini, significato del nome da inviare su Facebook e Whatsapp

Il nome Adriano è molto diffuso, anche nella sua variante femminile Adriana. Vero però che questo nome viene ricordato in altre due date, ovvero il 5 Marzo e l’8 Settembre. Per questo motivo, non tutte le persone festeggiano l’onomastico in questo giorno.

Per chi invece festeggia oggi l’onomastico, ecco qualche frase di auguri da inviare:

Oggi è San Adriano, ma il vero santo per me sei tu! Ti faccio tanti auguri!

Anche se saranno in tanti a farti gli auguri oggi, spero che i miei ti arrivino dritti al cuore!

Tu come tanti altri oggi festeggi per il tuo nome, ma sai che hai tanto altro per festeggiare: sii felice!

Questo giorno è davvero speciale e ti mando un caloroso abbraccio: buon onomastico!

Ti giunga il nostro affetto in questo momento felice, oggi è la tua festa e non potrebbe essere altrimenti!