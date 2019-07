8 Luglio, Volantino Euronics, saldi estivi e sfida a Unieuro e MediaWorld. Offerte, sconti, promozioni

Dopo i preamboli del Summer Black Friday di Unieuro, il Red Friday di MediaWorld e le stesse offerte in volantino che Euronics ha direttamente lanciato nel novero delle promozioni estive dei Saldi, ecco appunto che, partiti ufficialmente i Saldi estivi 2019, la compagnia Euronics rilancia alla grande la sfida sulla competitività. Quali sono le migliori offerte di Euronics al momento?

8 Luglio 2019: Euronics si lancia nei Saldi estivi con un volantino ricco di offerte e prezzi bassi. Ecco quali.

Fa sconti, ma non fa sconti alla concorrenza: se MediaWorld con le nuove offerte che seguono il Red Friday e Unieuro col nuovo volantino in partenza da oggi 8 Luglio 2019 sono pronte a aggredire il mercato, certo Euronics non viole essere da meno: e propone un catalogo colmo di offerte al risparmio.

Ecco dunque tante nuove offerte per gli utenti che si recheranno nei punti vendita oppure on-line per i propri acquisti. I prezzi appaiono più bassi, ma occhio: sono solo per alcuni modelli di smartphone, e per un tempo limitato.

Il piano della campagna promozionale è inoltre incentrato a incentivare il cliente a attivare la strada verso acquisti più corposi. Come? Tramite favorevoli finanziamenti a Tasso Zero che non necessitano di presentare buste paga, e, ancor di più, l’esito in tempo reale della richiesta. Inoltre, l’addebito delle rate (con una spesa di 199 euro) sarà diretto sul conto corrente.

Per fare degli esempi sulle proposte, si passa da un Huawei P30, in vendita al prezzo di 699 euro. La proposta per il Samsung Galaxy S10e è di 629 euro ma non sembra competitiva con i 699 che per esempio Esselunga chiede per l’acquisto dell’ottimo Galaxy S10+.

Ad ogni modo, l’offertà è ampia. Il volantino Euronics propone elettrodomestici, notebook, televisori, tablet e basta dare un’occhiata per vedere il meglio a seconda delle proprie tasche.