8 marzo, Schlein: “Società patriarcale. Meloni? Aiuti donne non colpendo pensioni”

(Adnkronos) – “Sono con tutte le donne, facciamo fatica maggiore” perché “la società è patriarcale” e “ci sono molte discriminazioni da combattere”. Lo ha detto Elly Schlein a Start, su SkyTg24, continuando: “Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma faccia una cosa semplice e avrebbe la mia collaborazione da domani in Parlamento, faccia un congedo paritario di almeno tre mesi”.

“Ho apprezzato – continua la leader Pd – la chiamata che mi è arrivata dalla presidente del Consiglio dopo le primarie. Certo, abbiamo modi diversi di intendere la politica e la leadership. Ciò non vuole dire che non ci possano essere terreni comuni, come l’impegno al contrasto della violenza di genere”.

Poi la domanda sulla questione migranti: “Se il Cdm a Cutro vuole avere senso deve abolire il Dl che rende più difficile i soccorsi in mare, il Dl sulle Ong. Meloni decida di collaborare e di chiedere a oggi Rutte una ‘Mare nostrum’ europea. E’ una battaglia che il governo dovrebbe fare, una missione europea di ricerca e soccorso in mare”. La premier, dice ancora la segretaria dem, “dovrà venire in aula presto per il Question time, non mancheranno occasioni di tornarci sopra finché non avranno dato risposte, lo meritano le vittime”.