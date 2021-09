Drammatico ritrovamento nel primo mattino di oggi in centro storico a Roma, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 7:30 in via del Pozzetto 159, altezza piazza San Silvestro.

La vittima è stata identificata come un senza tetto italiano di 81 anni, deceduto per cause naturali dopo aver dormito la notte in strada vicino la Chiesa dei Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni. La salma dell’81enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

