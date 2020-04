Elezioni Usa 2020: Obama ha dato il suo sostegno a Biden

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha dato formalmente il suo endorsement a Joe Biden tramite un video postato sui social.

“Scegliere Joe Biden come mio vice è stata una delle migliori scelte che abbia mai fatto ed è diventato un mio amico stretto”, ha detto Obama. “Credo che Joe abbia tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora”.

Obama ha lodato il carattere e la resilienza di Biden, qualità che fanno di lui l’uomo giusto per guidare il paese in questo momento di grande crisi. Senza mai nominare Trump, l’ex presidente ha aggiunto che i repubblicani alla Casa Bianca e al Senato sono interessati solo al potere, non al progresso dell’America.

L’endorsement di Obama, che aveva tenuto un basso profilo durante le primarie democratiche, è arrivato due giorni dopo quello di Bernie Sanders.

La risposta di Biden non si è fatta attendere: “Barack, il tuo appoggio significa tutto per me e Jill. Ci baseremo sui progressi fatti insieme e non c’è nessuno che preferirei avere al mio fianco”.

Mario Bonito