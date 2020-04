Scuola a casa, lezioni per le Primarie e Secondarie di primo grado su RaiPlay e RaiGulp (42)

Scuola a casa, lezioni per le Primarie e Secondarie di primo grado...

Nonostante le parole di Conte abbiano parlato di aperture, quando all’emergenza da coronavirus per una imminente Fase2 sappiamo già che non ci sarà la riapertura delle scuole. Dovrebbe riaprire solo a settembre.

Per questo, oltre le lezioni online e a distanza, uno dei ruoli piú cruciali lo ha tv. Ecco per questa settimana, nel particolare per la giornata odierna 27 Aprile 2020,

Continuano con la Rai, ed il progetto di RaiScuola lezioni per le scuole e, tra queste, quelle secondarie di primo e di secondo grado.

Ecco, in questo caso, il particolare elenco delle lezioni per quelle di Primarie e Secondarie di primo grado che si terranno appunto sul circuito Rai oggi 27 Aprile 2020.

Lunedì 27 aprile, alle 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, tornano le lezioni per la scuola primaria, con il maestro Alex Corlazzoli. Ecco tutto in un elenco:

Alle 9.15 italiano: il racconto storico;

Alle 9.25 Storia: gli Egizi;

Alle 9.45 attività motoria: il taekwondo con Daniel Lo Pinto;

Alle 9.50 arte: Constantin Brancusi;

Alle 10.05 matematica: le frazioni e gli Egizi.

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema il “sole”.

Alle 10.15 Com’è fatto il sole: omaggio a Margherita Hack;

Alle 10.25 Letteratura: il mito (con il prof. e scrittore Matteo Cellini);

Alle 10.35 Arte: Tiepolo;

Alle 10.45 Sport: pallamano con Nicola Fadanelli;

Alle 10.50 Storia: da Re Sole alla Rivoluzione Francese (con il prof. Enrico Galliano);

Alle 11.05 Matematica: poligoni inscritti o circoscritti;

Alle 11.10 Geografia: Mediterraneo centro orientale;

Alle 11.15 inglese: il suono A;

Alle 11.20 Napoli (paese del sole): Napoli sotterranea;

Alle 11.35 intervallo musicale: Ana Whiterose “Wanted To Tell You”;

Alle 11.40 La cucina, laboratorio scientifico: fagiolini alla clorofilla;

Alle 11.45 Space To Ground: cos’è la luce (velocità della luce, spettro infrarosso/visibile/ultravioletto).