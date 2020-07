Facebook, come trovare chi ha ignorato la tua richiesta di amicizia

Probabilmente hai inviato un sacco di richieste di amicizia su Facebook nel corso degli anni, e ora puoi vedere chi ti ha cancellato.

È facile trovare un elenco delle richieste di amicizia in sospeso, inviate a potenziali amici che non ti hanno dato l’ora del giorno.

E ora puoi riprendere il controllo della tua vita sociale, annullando quelle richieste di amici non corrisposte.

Come vedere le richieste di amicizia di Facebook inviate: guida completa

Se hai inviato richieste di amicizia e sono state accettate, quella persona sarà nella tua lista di amici. Ma Facebook tiene anche traccia di tutte le richieste di amicizia che hai inviato e che devono ancora essere accettate.

È possibile che il tuo aspirante amico non abbia visto la tua richiesta, ma è anche probabile che l’abbia semplicemente ignorata.

Il modo più semplice è utilizzare l’icona Richieste di amicizia nella parte superiore della pagina. Verrà visualizzato un menu a discesa con suggerimenti di Persone che potresti conoscere.

Fai clic sul pulsante Visualizza tutto nella parte inferiore dell’elenco. Quindi nella parte superiore della pagina, dovresti vedere un link a Visualizza richieste inviate, proprio sotto il titolo della pagina.

Fai clic su di esso e vedrai un elenco di tutte le persone a cui hai inviato richieste di amicizia che non sono ancora state accettate.

Sul dispositivo mobile, vai alla scheda Amici sulla tua app di Facebook. Quindi tocca l’icona del segno più nell’angolo in alto a destra.

Ci sarà una barra di schede nella parte superiore dello schermo. Quello più a destra si chiamerà In uscita: toccalo. Lì vedrai tutte le tue richieste di amicizia inviate su Facebook.

Ora puoi iniziare a chiederti come sei riuscito a infastidire le persone in questo elenco così tanto che non volevano nemmeno essere tuo amico virtuale.