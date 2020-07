La Casa di Carta 5: “La stagione più eccitante ed epica di sempre”, promette il suo creatore. Ciak dal 3 agosto

“Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la parte 5 di ‘La casa di carta’. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”.

E’ quanto promette Alex Pina, creatore e produttore esecutivo de ‘La Casa di carta’, la fortunata e seguitissima serie che narra le ‘epiche’ vicissitudini di una banda di audaci rapinatori, in cui nomi sono quelli delle grandi metropoli. Lanciata da Netflix – ora producer insieme a Vancouver Media – la serie ha vissuta 4 intense stagioni, segnando record per premi vinti.

La notizia è che il 3 agosto inizieranno le riprese che porteranno la nutrita troupe in Spagna, in Danimarca, ed infine in Portogallo.

La Casa di carta 5: torna la banda la completo più…

Premessa la massima riservatezza rispetto alla trama, come anticipato da Alex Pina, quello che è stato però confermato è il cast. Torneremo quindi a vedere a Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore) , Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán (Rio), Belén Cuesta (Manila), Jaime Lorente (Denver), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Esther Acebo (Stoccolma), Luka Peros (Marsiglia), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), ed altri ancora.

Ma non solo, per questa quinta ed ‘ultima’ (sarà davvero cosi?), avventura, sono previste anche delle new entry. Ecco quindi Miguel Ángel Silvestre (da ‘Sky Rojo’, e ‘Sense 8’), e Patrick Criado (da ‘La gran familia española’, e ‘Vivere senza permesso’).

La Casa di Carta 5: ecco chi lavorerà dietro il set

Infine, per gli ‘amanti dei titoli di coda’ (sempre interessanti), intanto la regia che, per questa ‘Casa di Carta Parte 5’ è stata affidata ad un trittico di ‘specialisti’ come Jesús Colmenar, Koldo Serra e Álex Rodrigo.

Quindi, aggiungiamo Jesús Colmenar (showrunner, e produttore esecutivo con Alex Pina), Cristina López Ferraz (direttore della fotografia e produttore esecutivo), Javier Gómez Santander (head writer), Migue Amodeo (direttore della fotografia), quindi Esther Martínez-Lobato (co-produttori).

Max