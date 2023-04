“A Bakhmut uccisi bambini e prigionieri”, la confessione degli ex Wagner

(Adnkronos) – “A Bakhmut abbiamo ucciso 20 bambini e ragazzi per ordine di Prigozhin”. Due ex mercenari della Wagner, la compagnia guidata da Yegheny Prigozhin, confessano massacri di civili compiuti nella zona di Bakhmut, la città dell’Ucraina orientale da settimane fulcro della guerra, e di prigionieri di guerra, compresi 50 militari feriti.

Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, pubblica su YouTube il video integrale delle dichiarazioni rese da due ex mercenari. Si tratta di Azamat Uldarov e Alexei Savichev, ex detenuti che hanno lasciato il carcere perché hanno accettato di combattere al fronte. Nelle lunghe interviste, hanno risposto alle domande su azioni compiute su ordini diretti impartiti dai vertici della compagnia. “Abbiamo fatto cose senza senso”, ha detto Uldarov rispondendo a Vladimir Osechkin, fondatore di Gulag.net, e descrivendo la strategia che prevedeva rastrellamenti senza distinzioni negli edifici della città. I due uomini, sottolinea l’organizzazione, dopo aver lasciato il fronte sono tornati in patria..