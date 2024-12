A Civitavecchia i 160 anni delle Capitanerie di porto

CIVITAVECCHIA – Saranno la città di Civitavecchia, il suo porto ed il Forte Michelangelo ad ospitare, a luglio del prossimo anno, le celebrazioni ufficiali per i 160 anni del Corpo delle Capitanerie di porto. La conferma questa mattina, nella biblioteca storica del Forte, nell’ambito della presentazione del calendario 2025 della Capitaneria. Per l’evento fulcro dei lunghi festeggiamenti, costellati di tanti appuntamenti nel corso dei mesi, è stata scelta ancora Civitavecchia; saranno presenti le più alte cariche dello Stato, come confermato dal Direttore Marittimo del Lazio Michele Castaldo, davanti alle istituzioni locali presenti all’iniziativa di questa mattina. Il calendario, già presentato a Roma nei giorni scorsi, è un’opera originale, sia nella tecnica che nel linguaggio, con dodici tavole realizzate dall’artista Leonardo Petrucci con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Le opere, realizzate secondo la tendenza artistica e gli stili pittorici dei diversi periodi storici, raccontano l’evoluzione delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in modo coinvolgente e contemporaneo, restituendo il ritratto di un Corpo ancorato ai valori della tradizione e della memoria, ma con lo sguardo proiettato al futuro, tra evoluzione e tecnologia. «Un viaggio nel tempo – ha spiegato il capitano di vascello Castaldo – nella storia marittima del nostro Paese e del nostro Corpo. I proventi della vendita dei calendari saranno devoluti all’Unicef per sostenere progetti a favore dei bambini». Con l’occasione è stato anche proiettato il cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco” del regista Alessandro Parrello, che verrà presentato al Cortinametraggio e che è stato girato anche a Civitavecchia, con il Forte Michelangelo a fare da sfondo.