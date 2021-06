A Eriksen verrà impiantato un defibrillatore cardiaco: l’annuncio della Danimarca

Uno starter cardiaco, ovvero un defibrillatore sottocute, sarà messo a Eriksen dopo l’arresto cardiaco che ha tenuto col fiato sospeso il mondo. Lo ha annunciato la nazionale danese con un messaggio sui social.

“Dopo che Christian è stato sottoposto a diversi esami cardiaci è stato deciso che dovrebbe avere un ICD (ovvero uno starter cardiaco). Il dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco causato da un’aritmia”, si legge nella nota.

E ancora: “Christian ha accettato la soluzione, suggerita da tutti gli specialisti internazionali e nazionali interpellati, che hanno tutti raccomandato questo tipo di trattamento. Chiediamo a tutti di garantire a Christian e alla sua famiglia la tranquillità e la privacy nei prossimi giorni”.

Il calciatore dell’Inter verrà visitato ancora nelle prossime settimane, per capire se il defibrillatore sarà permanente o temporaneo. Non sarebbe il primo calciatore a giocare con un impianto simile, ma in Italia sarebbe quasi impossibile ottenere l’idoneità sportiva. Il futuro del calciatore Eriksen è tutto da chiarire, ma il peggio è passato.

“Sono stati giorni molto speciali in cui il calcio non è stato la cosa più importante. Uno shock che sarà presente in me – e in tutti noi – per sempre! L’unica cosa che conta e che conta è che Christian stia bene!”, questo è invece il messaggio che il capitano della Danimarca, Simon Kjaer, ha affidato ai canali ufficiali della nazionale.