A Fiumicino rievocazione storica del ‘700: il 27 ottobre “Festa di Corte”

Salto indietro nel tempo a Fiumicino con la “Festa di Corte”, un evento a ingresso gratuito che si terrà domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 18, nella storica cornice della settecentesca Villa Guglielmi.

La Pro Loco di Fiumicino, promotrice dell’iniziativa, invita tutti a vivere l’atmosfera magica delle antiche feste nobiliari, tra eleganti costumi d’epoca e danze di corte. In programma esibizioni di balli storici, a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica.

Durante la “Festa di Corte” sarà possibile visitare alcune delle sale interne di Villa Guglielmi arredati appositamente per ricreare l’atmosfera dell’epoca con figuranti in costumi storici daranno vita a personaggi illustri e ospiti della residenza, restituendo il vissuto dei tempi. In una delle sale sarà inoltre allestita una mostra fotografica dedicata al Borgo Valadier, che celebra quest’anno il suo bicentenario.

Nell’ambito delle celebrazioni, verrà presentato lungo il porto canale anche un cortometraggio in stile “cinegiornale”, realizzato in bianco e nero, che ricostruisce il progetto e la nascita del borgo Valadier.

Il corto, girato con una cinepresa del 1954 e pellicola da 16mm, riproduce fedelmente l’epoca, con attori in abiti storici che interpretano i primi abitanti del nucleo originario di Fiumicino. Un’opera che ricostruisce come come Valadier preparò il progetto ed il borgo che prese vita con i suoi primi abitanti come ha spiegato Giuseppe Larango, Presidente della Pro Loco. Un’occasione unica per scoprire la storia del territorio attraverso immagini e racconti.