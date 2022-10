A Mirabilandia in scena lo show di Antonio Casanova

(Adnkronos) – Un lungo week end di Halloween all’insegna del possibile e dell’impossibile, tra illusione e realtà, con momenti di magia e di paura. Sono questi gli ingredienti dello spettacolare show “Magic: the Dark Side” ideato e realizzato in esclusiva per il Parco divertimenti più grande d’Italia dal famoso mago illusionista Antonio Casanova.

Solo cinque giorni – 29, 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre – per assistere allo spettacolo in cui il pubblico sarà protagonista di sparizioni e levitazioni, tagli in due o in tre…senza la certezza di essere rimessi a posto. Un’esperienza incredibile, da non credere ai propri occhi, ma che si potrà toccare con mano. Il lato della magia che non si è abituati a vedere, che lascerà il pubblico a bocca aperta e con il dubbio che sia davvero successo.

“Halloween è uno dei momenti più attesi della stagione e noi siamo sempre impegnati nella ricerca di nuovi show e nuove esperienze da offrire ai nostri visitatori di tutte le età – dichiara Riccardo Capo, Direttore Generale del Parco – Magic: the Dark Side è stato pensato in esclusiva per questo Parco e per il suo pubblico che sarà coinvolto in prima persona in un’esperienza indimenticabile! Siamo particolarmente felici di ospitare questo grande evento nell’anno in cui festeggiamo i 30 anni di attività per sottolineare come la nostra offerta di divertimento sia sempre innovativa e pronta a regalare sorprese”.

“La magia ha facce diverse – annuncia Antonio Casanova – per Halloween vi presento in esclusiva il suo lato oscuro che significa dare corpo ai desideri, come dividere una persona a metà, farla scomparire, cambiare le sue sembianze in un animale o in un oggetto. Mi direte: e qual è il lato oscuro? Che non farò queste cose con i miei assistenti ma con il pubblico in sala, in uno spettacolo senza precedenti. Siate cauti con ciò che desiderate – conclude Casanova – ad Halloween potrebbe diventare realtà”.

Gli appuntamenti di ottobre con l’Halloween di Mirabilandia prevedono anche tunnel per grandi e piccini, horror zone con apertura serale, show dedicati, animazioni e tutto il divertimento delle attrazioni da Guinness dei primati. Apertura del Parco tutti i week end di ottobre e lunedì 31; 1, 2, 5 e 6 novembre. Per calendario e ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it