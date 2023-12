A Natale gli italiani scelgono Parigi, ma il Capodanno è spagnolo

Natale a Parigi e Capodanno in Spagna. La meta prediletta dagli italiani per salutare in nuovo anno è Barcellona, mentre la città scelta per scartare i regali sotto l’albero è Parigi. E’ quanto emerge dalle rilevazioni di eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, che ha analizzato le prenotazioni per Natale 2023 e Capodanno 2024 anche rispetto alle tendenze osservate nel 2022.

A Natale gli italiani scelgono Parigi, tra le mete preferite anche Siviglia e Catania

La capitale francese è la prima scelta per i viaggiatori italiani pronti a partire per trascorrere il Natale sotto la torre Eiffel. Ma se Parigi svetta, nella top ten anche Siviglia conquista posizioni. Sul podio dei viaggi natalizi degli italiani comunque insieme a Parigi ci sono Tirana e Catania.

Ecco quindi tra le altre mete in crescita Bangkok e Praga. Il 58% dei connazionali che scarteranno i regali in vacanza – spiega eDreams – partirà per 3 o 4 giorni, prenotati da uno a due mesi prima (41%) o anche fino a tre mesi prima della partenza (31%).

Il Capodanno 2024 è spagnolo

La fiesta spagnola fa da padrona per il Capodanno 2024. Al primo posto delle prenotazioni c’è Barcellona dove la maggior parte dei vacanzieri ha scelto di festeggiare il nuovo anno. Un’altra città spagnola risulta quotatissima.

Si tratta di Malaga ed è la destinazione più in ascesa in assoluto rispetto all’anno scorso con un aumento di prenotazioni del 240% rispetto allo stesso periodo del 2022. Entrambe sono nella top ten delle mete preferite dagli italiani per il Capodanno.

Il 55% dei viaggiatori partirà per 3 o 4 giorni, con una finestra di prenotazione che varia da due a tre mesi prima della data della partenza (36%), anche se c’è chi ha bloccato il calendario con più di 3 mesi di anticipo (33%).