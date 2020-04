A Pasquetta una maratona musicale a sostegno della musica e del mondo dello spettacolo

Lunedì 13 aprile 2020, giorno di Pasquetta, si svolgerà in diretta streaming una maratona musicale di otto ore che darà vita ad una sorta di piazza virtuale dove un ensemble di oltre 50 artisti si susseguiranno tra performance e promozione dei propri lavori.

L’inizio dell’evento è fissato per le ore 14 sul profilo Facebook del cantautore e ricercatore universitario calabro Alessandro Ruvio, ideatore del progetto: “In questo fragile periodo di emergenza sanitaria, dove tutta l’Italia è a casa per la salvaguardia della salute collettiva, la tecnologia gioca un ruolo essenziale nel mantenimento delle relazioni sociali e delle attività di aggregazione” spiega Ruvio che continua: “Da sempre musicisti e personaggi del mondo dello spettacolo sono portatori sani di resilienza in momenti di crisi generale, nonostante loro siano i primi a vivere quotidianamente il disagio e l’ingiustizia del non riconoscimento professionale, “perché suonare non è un lavoro” a detta di molti. L’esigenza di restituire il “favore” a questi soggetti, che con passione e estro artistico raccontano attraverso il loro operato la storia collettiva ed individuale degli esseri umani, è oggi più evidente che mai. Questa non è solo una fase critica per la sanità ma anche per l’economia e il vigore morale del Paese”.

Pasquetta 2020: maratona musicale in live streaming su Facebook

Dopo lo show “Studio Ruvio” partito lo scorso 21 marzo, un varietà televisivo/radiofonico in diretta streaming sulla pagina Facebook personale dell’artista, nasce il progetto solidale verso la musica. Una maratona culturale a favore degli artisti “meno popolari” e del loro impegno che ha l’obiettivo di creare un vero e proprio flusso di Condivisioni del programma, aprendo la “Porta Santa” del mondo musicale, un mondo nel quale non esistono solo i così detti Big ma una varietà di artisti di cui non si sente mai parlare ma che incrementano e arricchiscono con dedizione, sacrificio e amore la realtà artistica e culturale italiana.

I musicisti e tutti gli addetti ai lavori dello spettacolo sono lavoratori importanti e necessari, proprio per questo per tutta la durata della messa in onda sarà utilizzato l’hashtag #velesuoniamo, petizione lanciata su Change.org da Paolo Fresu, Ada Montellanico, Simone Graziano e il mondo del jazz italiano, al Governo.

“Siamo convinti che queste iniziative attuate per sostenere una battaglia che non ha avuto inizio con la pandemia del Coronavirus, ma che esiste ormai da tempo e che si è notevolmente amplificata con questo ultimo, doloroso avvenimento storico, saranno più che accolte all’interno delle case degli italiani, un popolo che ha sempre avuto la forza di rialzarsi da terra col sorriso sul viso e la musica nel cuore” spiegano gli organizzatori.

“I maratoneti” che parteciperanno:

Vincenzo Santoro

Chiazzetta

Ruggero Malgeri

Aldo Marchese

Tonino Aquino

Andrea Stocchino

Ivan Talarico

Francesco Anselmo

Lucrezia Lopolito

Luca Guidi

Tom Armati

Daniele Sidonio

Santino Cardamone

Fabio Nirta

Maura Monteforte

Francesco Lappano

Cecilia Fioriti & Fabrizio Lobello

Giuseppe Provenzano

Alberto Bertoli

Nunzia Mita

Carla Monteforte

Opinionisti

Claudio Toldonato

Stefano Bonelli

Montone

Galileo

Nico Maraja

Agnese Valle

Isabella Borrelli

Matteo Cappella

Renato Pezzano

Claudio Cirillo

Francesco Nesta

Mattia Tenuta

Manuel Micheli

Opinionisti

Paolo Pasqua

Tarsia

Aldo D’orrico

Francesco Parise

Andrea Caligiuri

Daniel Cundari

Toto Galata’

Yandro Estrada

Alessio Banno

Federico Cimini

Paola Bivona

Giuseppe Santangelo

Gerry Gherardi

Luigi Porto

Nando Farina

Guglielmo Lombardo

Filippo Andreacchio