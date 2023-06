A processo il motociclista che investì Claudio Iacoponi

Andrà a processo il motociclista che ha investito e ucciso Claudio Iacoponi, il 16 ottobre del 2020 in via Nomentana a Roma. Il Gup ha rinviato a giudizio il motociclista 48enne di Guidonia. La Procura contesta il reato di omicidio stradale. Un risultato importante per i familiari del sessantunenne: la prima udienza dibattimentale del processo è stata fissata per il primo aprile del 2025. Il sessantunenne venne sbalzato a svariati metri di distanza riportando un gravissimo trauma cranico con edema cerebrale. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Giovanni, dopo cinque giorni di agonia, si spense.