A Roccella Jonica arriva il Festival dell’argomento a piacere

Il 25 e 26 ottobre, Roccella Jonica (Reggio Calabria) inaugura l’anteprima del “Festival delle Passioni”, un evento unico in cui il pubblico avrà l’opportunità di scoprire interessi e hobby inaspettati di personalità note. Per due giorni, il piccolo borgo calabrese sarà il palcoscenico di un festival diverso dal solito, dove gli ospiti non parleranno delle loro professioni, ma delle loro passioni più intime e sorprendenti.

Sotto la direzione del giornalista Tommaso Labate, questa edizione zero porterà sul palco grandi nomi come l’economista Carlo Cottarelli, che lascerà da parte i numeri per parlare di musica leggera, e il fumettista Makkox, che condividerà la sua passione per la fantascienza. Il festival, ospitato nell’ex Convento dei Minimi, offre un’anticipazione della prima edizione ufficiale prevista per giugno 2025.

L’idea alla base del “Festival delle Passioni” è semplice ma innovativa: dare agli ospiti la libertà di scegliere l’argomento da trattare, senza vincoli legati alla loro carriera. Nessun tema prestabilito, nessuna cornice rigida: i relatori possono raccontare di ciò che li appassiona realmente, al di là delle loro competenze professionali. Da passioni nascoste a hobby coltivati nel tempo libero, gli spettatori saranno coinvolti in una narrazione che va oltre le solite conferenze e talk show.

L’anteprima di ottobre, con ingresso gratuito, servirà da trampolino per la prima vera edizione del festival, in programma per giugno 2025, che si svilupperà su tre giornate di eventi e incontri. Questo esperimento culturale, promosso dal Comune di Roccella Jonica e prodotto da Elastica, intende portare alla luce il lato più personale e umano di intellettuali, artisti e figure pubbliche, creando uno spazio di condivisione autentico tra relatori e pubblico.