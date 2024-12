Assistere ad un concerto nei luoghi simbolo di Roma, aperti eccezionalmente per tutta la notte. Torna “Musei in Musica”, la storica manifestazione dell’autunno romano che offrirà gratis o al costo simbolico di 1 euro la possibilità a romani e turisti di vivere gli spazi della cultura accompagnati dalle note dei tanti eventi musicali e spettacoli dal vivo in programma durante l’intera serata. Dalle 20 di sabato 7 dicembre alle 2 del mattino di domenica.

A Roma Musei in musica: 90 spettacoli da Ariete alla Notte della Taranta

Una lunga notte all’insegna dell’intrattenimento musicale per la quattordicesima edizione della manifestazione “Musei in Musica”, che avrà come palcoscenico i Musei Civici di Roma Capitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturali della città.

Circa 150 artisti coinvolti e generi musicali di ogni tipo – dal jazz al pop, dalla musica classica al gospel, dalla musica elettronica alle tradizioni popolari – che risuoneranno negli oltre 40 spazi culturali che hanno aderito all’iniziativa. Tante ore di grande musica per un totale di 90 eventi e una programmazione imponente la cui apertura sarà ufficialmente affidata, alle ore 20, alla cantautrice Ariete che si esibirà al Museo dell’Ara Pacis in un set acustico accompagnata da un pianoforte.

I biglietti per poter accedere all’evento saranno messi in distribuzione presso il Museo dell’Ara Pacis a partire dalle ore 19 di sabato 7 dicembre fino all’esaurimento dei posti limitati disponibili. Biglietto di ingresso del costo simbolico di 1 euro (gratuito con la Mic card).

L’appuntamento in piazza del Campidoglio

Altro appuntamento da non perdere quello con l’Orchestra Popolare la Notte della Taranta che si esibirà in piazza del Campidoglio alle ore 20.45. Fondata nel 2004, l’Orchestra di musica popolare più importante d’Europa, con il suo sound inconfondibile tra tradizione e innovazione, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il rituale della pizzica tarantata. Altro momento simbolico di inizio evento, sarà, infine, il concerto del complesso musicale dell’Arma dei Carabinieri che, alle ore 19.30, eseguirà il proprio repertorio sulla suggestiva scalinata del Casino Nobile di Villa Torlonia.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma, Centrale Montemartini, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Serra Moresca), Museo Civico di Zoologia, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo della Forma Urbis e Parco Archeologico del Celio. In questi musei l’accesso sarà completamente gratuito per i possessori della MIC card.

Non solo musei

L’edizione 2024 conta tra le proprie adesioni alcuni luoghi istituzionali speciali, non sempre accessibili al pubblico o fruibili solo in orario ordinario diurno. Come il Senato della Repubblica con Palazzo Madama aperto gratuitamente dalle 20 alle 24; oppure il Museo storico dei Bersaglieri, aperto eccezionalmente dalle 20 alle 24, con un accompagnamento musicale offerto ai visitatori dalla Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri dalle 20.30 alle 22.30.

E poi ancora il Palazzo Marina (aperto dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) che, oltre a un programma di visite guidate, proporrà, alle ore 20.30, l’esibizione della Banda Musicale della Marina Militare e l’Istituto storico e di cultura dell’Arma del Genio (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.15) che permetterà di visitare il proprio spazio musicale e di assistere all’esibizione della Banda dell’Arma Trasporti e Materiali.

Porte aperte anche al Comando dei Vigili del Fuoco – museo storico di Ostiense (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) dove si possono ammirare alcuni mezzi storici e la mostra Roma città del fuoco.

Musei in Musica 2024 è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura. Per conoscere tutti gli eventi e rimanere aggiornati è possibile consultare il programma di Musei i Musica 2024.