A Roma parte il ‘Stand Up Contest’, la Prima gara nazionale ad eliminazione diretta di stand up comedian

A Roma parte il ‘Stand Up Contest’, la Prima gara nazionale ad...

L’APS Obiettivo Roma, in collaborazione con il Teatro Marconi Festival, indice il bando di partecipazione al primo ‘Stand Up Contest’, ovvero, la Prima gara nazionale ad eliminazione diretta di stand up comedian.

Ecco come fare per poter partecipare al primo ‘Stand Up Contest’

Allo Stand up Contest possono partecipare comedian di ogni età, sesso, nazionalità, orientamento sessuale, religioso o politico.

Alla selezione si può partecipare:

A – prenotando il provino in presenza (le selezioni in presenza si terranno a Roma presso il teatro Marconi dal 18 al 24 luglio);

B – inviando foto, curriculum e link di un video di un monologo di stand up della durata massima di 5 minuti;

In entrambi i casi l’indirizzo di riferimento è standupcontestroma@gmail.com.

L’iscrizione è gratuita. Si può prenotare il provino in presenza o inviare candidature tramite link fino alla mezzanotte di lunedì 4 luglio 2022.

Una giuria qualificata (composta da esperti di stand up e dai direttori dei teatri che prenderanno in stagione i vincitori) selezionerà 30 concorrenti per le tre giornate conclusive suddivise in due semifinali e una finalissima che si terranno nei giorni 26, 27, 28 luglio al teatro Marconi nell’ambito del Marconi Teatro Festival.

Ecco come funzionerà questo primo ‘Stand Up Contest’

I selezionati dovranno preparare un monologo di 5 minuti per le semifinali e un monologo diverso, sempre della durata di 5 minuti, per l’eventuale finale. (In una delle due serate potranno utilizzare il monologo esibito in preselezione)

I partecipanti al Festival in entrambi le fasi dovranno garantire l’originalità dei numeri presentati. E specificare se iscritti alla SIAE.

Non è previsto nessun rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio per i partecipanti.

Nelle tre serate finali il voto della giuria verrà sommato al voto del pubblico presente. Potrà votare solo il pubblico pagante biglietto intero.

Ai primi tre classificati sarà assegnato un premio in denaro che equivale all’incasso delle tre serate (si intende il 60% dell’incasso totale al netto delle spese) così ripartito:

1° CLASSIFICATO 50%

2° CLASSIFICATO 30%

3° CLASSIFICATO 20%

Inoltre i tre vincitori avranno a disposizione due serate ciascuno, per esibirsi al Teatro De Servi in abbonamento, durante la rassegna di Stand up Comedy del teatro de’ Servi nella stagione 2022/2023.

Il primo classificato avrà inoltre a disposizione tre serate in miniabbonamento, per esibirsi al teatro Manfredi di Ostia, una serata in abbonamento al teatro Uniko di Lavinio/Anzio, una serata al teatro Vittorio Gassman di Castro de’ Volsci.

Il verdetto della giuria è insindacabile.

Ogni concorrente risponderà in prima persona ad eventuali contestazioni derivanti dalla sua esibizione.

L’Organizzazione declina inoltre, ora per allora, ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti per eventuali incidenti, danni, smarrimenti, furti, ecc. che dovessero verificarsi in qualsiasi fase del Festival.

I premi delle serate in abbonamento, se i direttori dei teatri non riterranno nessuno dei concorrenti di adeguato standard artistico, potrebbero anche non essere consegnati.

La partecipazione allo Stand up Contest implica l’accettazione incondizionata del presente bando.

