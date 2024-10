Al via oggi a Roma la sfida enologica tra enoteche di tutta Italia dove poter scoprire il calice preferito. A proclamare il vincitore tra oltre 150 etichette di vini naturali sarà infatti il pubblico. Si tratta del National Wine Clash, la sfida enologica organizzata da Supernaturale presso la Città dell’Altra Economia.

A Roma torna il ‘Wine clash’, sfida tra le migliori enoteche italiane

La seconda edizione del Wine clash si terrà domenica 20 ottobre e vedrà coinvolte 20 realtà da tutta Italia che proporranno in degustazione più di 150 etichette di vini naturali, tutte differenti e provenienti da diverse parti del mondo. In palio il titolo di oste più bravo e il volo per due persone al Salone del vino della Loira in programma a fine gennaio 2025. La prima edizione è stata vinta dall’enoteca ‘Il Piccolo’ di Roma.

“Durante la prima edizione abbiamo avuto, con grande piacere, un’affluenza enorme di appassionati ma anche persone meno vicine al mondo del vino naturale ma comunque curiosissime. Sicuro, il format goliardico e poco ‘incravattato’ attira e coinvolge e naturalmente, anche, la possibilità di assaggiare più di 150 etichette selezionate da osti bravissimi e, lasciateci aggiungere, simpaticissimi”, dichiarano Riccardo Zamurri e Andrea Romeo, rispettivamente Ceo & Chief Marketing Officer e Chief Operations Officer di Supernaturale.

Ad arricchire il Wine Clash 2024 l’offerta gastronomica del Dlr-Dopo Lavoro Ricreativo di Frascati, una nota trattoria agricola che per l’occasione preparerà il Ragù, besciamella e pane casareccio e la Zuppa di legumi, cereali, erbe e pane casareccio. Vino, buon cibo e anche musica selezionata da Pier1 di One Love Hi Powa, uno dei sound system reggae più famosi al mondo.

I banchi d’assaggio e il duello tra osti

I banchi di assaggio saranno aperti dalle ore 13 fino alle ore 18, a ogni wine clash il pubblico esprimerà un voto di gradimento; alle 18 si farà la conta dei voti presi e i primi quattro osti accederanno alle semifinali. Sempre il pubblico giudicherà il miglior duellante che andrà alla fase finale dove a votare, quest’anno, saranno solo gli osti che non si sono classificati.

Il pubblico potrà comprare i gettoni per degustare i vini, assaggiare la proposta food e votare i vini in gara. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 10 euro e comprende un bicchiere, un gettone e il notes per votare. Ogni gettone ulteriore ha un costo di 2.50 euro.