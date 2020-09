“A Scuola le mascherina vanno cambiate ogni 4 ore”, avverte l’immunologa. Ecco alcuni consigli

Quando, si fa per dire, ci eravamo rassicurati sul fatto d’essere stati sufficientemente tranquillizzati circa la sicurezza sanitaria all’interno delle scuole, oggi ci ha pensato attraverso Fb Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, ad instillarci nuove ansie: “Le mascherine non fanno male, possono essere tranquillamente usate per tutto il tempo in cui si sta a scuola, purché cambiate ogni 4 ore per evitare che si accumulino microbi“.

L’immunologa: “Nelle aule bisogna aprire spesso le finestre”

Non senza scrupolo l’immunologa, che parla nel ‘nostro interesse’ di genitori, ha anche stilato una serie di accorgimenti pratici relativi alla condivisione che vige nelle aule, come ”E’ importante tenere le finestre aperte o far cambiare aria spesso (ogni cambio d’ora)”.

L’immunologa: “No a penne e pennarelli in condivisione”

Ed ancora: ”Non possiamo avere penne e pennarelli in condivisione, ogni studente deve usare i propri, ma questo non significa che il docente non possa toccare i compiti o i quaderni – precisa – La raccomandazione è sempre la stessa: mani pulite! Il rischio di contagio da oggetti è basso: se fosse diversamente, non ci potremmo scambiare denaro, documenti, andare al supermercato. Nessuno ci ha mai chiesto di mettere il denaro in buste o in quarantena. Anche nei supermercati e nei negozi, mentre all’inizio si usavano i guanti, poi si è capito che basta disinfettare le mani per non avere problemi. Quindi, davvero non si capisce perché per la scuola le cose dovrebbero essere diverse”.

Max