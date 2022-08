A Space X di Elon Musk revocati quasi 900 milioni di sussidi

(Adnkronos) – Revocati a Space X, la società aerospaziale di Elon Musk, 856 milioni di dollari di sussidi garantiti a dicembre, perché secondo l’authority statunitense per le comunicazioni l’infrastruttura satellitare per cui avrebbe dovuto ottenerli, Starlink, “è una tecnologia ancora in via di sviluppo e la società non è riuscita a dimostrare di poter fornire il servizio promesso”. A farlo sapere è la Cnn.

I fondi destinati all’azienda di Musk rientrano nel pacchetto di sussidi da 9 miliardi di dollari denominato Rural Digital Opportunity Fund e finanziato tramite prelievi regolari dai clienti internet statunitensi, che punta a portare internet veloce nelle zone rurali degli Stati Uniti. Starlink è un network di satelliti tuttora in costruzione per l’accesso a internet satellitare globale a banda larga e bassa latenza.