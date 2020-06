A Sua Immagine su Rai1, oggi 21 Giugno 2020: Laudato Sì: cinque anni dopo. Segue Angelus del Papa da piazza San Pietro

Oggi 21 Giugno 2020 per “A Sua Immagine” su Rai1, ecco Laudato Sì: cinque anni dopo. Un evento speciale, particolarissimo, sentito per tutta la comunità dei credenti: il ricordo del documento, poi rivelatore sul coronavirus, che verrà analizzato proprio oggi su Rai.1

A Sua Immagine su Rai1, oggi 21 Giugno 2020: Laudato Sì: cinque anni dopo

Cinque anni fa, Papa Francesco pubblicava la lettera enciclica Laudato sì. Considerato da alcuni un testo “rivoluzionario”, il documento si è palesato di natura profetica durante la pandemia da coronavirus. Risvegliarsi in un mondo sofferente ricorda i momenti in cui il Pontefice chiedeva la conversione ecologica per un mondo in cui è tutto connesso: ambiente e umani.

Il tema sarà al centro della puntata di “A Sua Immagine”, oggi domenica 21 giugno, alle 10.30, su Rai1, dagli ospiti di Lorena Bianchetti: don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, nella terra dei fuochi; Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, autore della guida alla lettura della Laudato Sì e co-fondatore della Comunità Laudato e Cecilia Dall’Oglio, del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima.

Come di norma, alle 10.55, dopo“A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa di San Francesco a Ripa in Roma.

Alle 12.00, come ogni domenica, appuntamento con l’Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro.