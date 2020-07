A Sud di Made in Sud, oggi 27 Luglio 2020 su Rai2: cos’è, artisti e ospiti di Stefano De Martino e Fatima Trotta

Appuntamento speciale oggi su Rai2 con “A Sud di Made in Sud”: questa sera 27 luglio 2020 alle 21.20 su Rai2 andrà infatti in onda il meglio dello show comico con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Che cosa vedremo? Chi ci sarà? Cosa potremmo ammirare?

A Sud di Made in Sud, oggi 27 Luglio 2020 su Rai2

Tanto spasso, musica e divertimento: arriva una puntata speciale di Made in Sud, oggi lunedì 27 luglio alle 21.20 su Rai2. Si tratta in pratica de “Il meglio di …” . E’ in pratica l’ultimo appuntamento dello show comico col pubblico in questa stagione, e dunque ogni fan potrà rivivere molti dei momenti più divertenti di questa decima edizione del programma.

I due conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta, accompagnati da Biagio Izzo, terranno compagnia ai telespettatori tra gag, medley e sketch con protagonisti tutti i personaggi del cast.

Presenti anche gli ospiti speciali di questa edizione, Lello Arena e Sal Da Vinci. Protagonista sarà poi Enzo Avitabile con il suo progetto Baby Groove.

Numerosi come noto gli artisti che si sono dati il cambio in questa edizione sul palcoscenico per portare allegria nelle case con i loro personaggi e i tormentoni: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, e ancora poi si ricordano Maria Bolignano, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice.

Accanto a loro pure Nello Iorio, Matranga e Minafò, I Respinti, i 4 gusti, Enzo Fischetti, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato , Rosaria Miele, Rosario Alagna alias Gianni Lattore, Tommy Terrafino , I Gemelli di Guidonia, Simone Schettino, Adel, Vincenzo De Lucia, le Sex and the Sud, Uccio De Santis, le Sagome, Manu e Luca.

