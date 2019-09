A Taviano il “modello Salento”, che sfida l’Italia bloccata

Il “modello Salento” è dagli anni ’90 del passato secolo una sorta di marchio di fabbrica: passa dalla politica alla cultura, circumnaviga col turismo la Penisola tra mar Jonio ed Adriatico, svetta tra gastronomia ed artigianato e, dulcis in fundo, batte Roma per visite a siti archeologici e museali (ovviamente con le dovute proporzioni).

“Qualcosa funziona troppo in periferia o troppo poco nella Capitale?”, si domanda la gente. Soprattutto sconvolge che, a cospetto dell’inedia ministeriale, siano i sindaci della provincia di Lecce (ben supportati a livello regionale) a fare la differenza, aiutando la gente del territorio come s’era soliti fare negli anni ’60. Una colpa per chi crede solo nell’intelligenza artificiale, nel freddo non coinvolgimento empatico nelle problematiche. Opportunità per chi reputa giusto risorga la comunità umana.

Ecco il segreto di Giuseppe Tanisi (luy Pippi per i suoi concittadini di Taviano) e degli altri sindaci del Salento: sono una comunità territoriale, unita nel difendere dalle aggressioni (siano esse tributarie, giudiziarie, burocratiche, normative…) tutte le attività piccole e grandi del territorio. Come per dire “giù le mani da officine, panifici, laboratori, commerci…”.

Il risultato è tangibile: il Salento svetta nelle classifiche nazionali per resilienza delle attività alla Camera di Commercio e tra le partite Iva, i giovani trovano lavoro nella provincia di Lecce e non migrano, il turismo elegge Lecce (in buona compagnia della costa Adriatica) tra le località piú sicure per le famiglie ed i minori. Agli ultimi posti c’è Roma, superata solo da alcuni paesi interni della locride e dalla Terra dei Fuochi. Ripetiamo la domanda: Qualcosa non funziona a Roma o funziona troppo bene nel Salento? E non dimentichiamo che da Aldo Moro ai Fitto (padre e figlio, Totò e Raffaele), passando per Gorgoni, Oronzo Reale, Codacci Pisanelli, Clemente Manco, Domenico Mennitti, Rocco Buttiglione… e scusate se dimentichiamo qualcuno, il Salento ha fatto per decenni laboratorio politico. Pensando non solo alla politica nazionale ma, soprattutto, influenzando le scelte nazionali.

Oggi a Taviano ho visto un sindaco a fianco del panettiere, e prima s’era recato a controllare che gli operatori della floricultura non avessero noie burocratiche. Direte che è facile in una piccola realtà: si ribatte che a Roma c’è chi nei Palazzi teorizza utile bloccare ogni attività. Tra “decrescita felice” e “povertà sostenibile” nel Salento hanno optato per la vecchia strada del rimboccarsi le maniche. Sperando l’esempio faccia scuola, chiediamo al lettore di continuare a fornirci esempi di buona politica. Ma, prima di congedarci, è utile sapere che nel Salento sono persino riusciti a vincere un bando europeo per il rilancio dell’artigianato e per la promozione delle produzioni locali… e mentre a Roma c’è chi continua a ripetere che è inutile partecipare alle gare Ue perché tanto si viene esclusi. A questo punto chiediamo un bagno d’umiltà alla città, sperando riesca ad ascoltare i consigli della periferia.

Ruggiero Capone