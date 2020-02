A tavola: ecco i 4 spuntini migliori per restare in forma

Conosciamo tutti quella sensazione quando arriva la voglia di sgranocchiare qualcosa. E il più delle volte ti ritrovi a cercare qualcosa di rapido per fermare la tua pancia che si mette a brontolare, come una barretta di cioccolato o un biscotto.

I dietologi hanno rivelato i quattro migliori snack per aiutare a massimizzare la perdita di peso e aumentare il metabolismo. Se stai cercando di perdere peso , quello che scegli per fare uno spuntino durante il giorno può fare una grande differenza.

“La cosa fondamentale da ricordare – osserva la dietista Susie Burrell – quando si tratta di spuntini è che devono essere pensati come mini pasti, e come tali qualsiasi spuntino che scegliamo dovrebbe idealmente mantenerci pieni per almeno due-tre ore.” Ecco allora i migliori snack per la dietista.

Snack per restare in forma: yogurt greco e frutti di bosco

Mettere insieme yogurt greco ricco di calcio e bacche ricche di antiossidanti è un “abbinamento nutrizionale fatto in paradiso”, secondo Susie. “Non solo lo yogurt ha zuccheri minimi rispetto a molti yogurt alla frutta, ma ha anche un basso indice glicemico, il che significa che aiuterà a mantenere i livelli di glucosio nel sangue controllati per diverse ore dopo averlo mangiato. Quando si tratta di frutta, qualsiasi tipo di bacche, fresche o congelate, sono relativamente a basso contenuto calorico e ricche di fibre che le rendono una scelta perfetta per uno spuntino leggero tra i pasti.”

Snack per restare in forma: fave o ceci tostati

Le fave e i ceci sono un ottimo spuntino in quanto hanno poche calorie e una buona fonte di proteine ​​e fibre. Susie aggiunge che sono una delizia ideale per accompagnarti al tuo prossimo pasto in quanto “possono essere acquistati in confezioni controllate per porzioni perfette per uno spuntino”.

Snack per restare in forma: barrette a

Anche le barrette snack sono ideali per uno spuntino in quanto aiutano a soddisfare il tuo appetito e ripristinare i livelli di glucosio nel sangue quando hai fame. “Tutte le noci sono un’ottima scelta dal punto di vista nutrizionale, quindi puoi abbinare 20 noci miste a un pezzo di frutta fresca per raggiungere un equilibrio nutrizionale con la tua merenda o optare per una delle tante barrette sul mercato”, afferma Susie.

Snack per restare in forma: formaggio e cracker

Mentre molte persone pensano che il formaggio sia più un tipo di cibo, Susie afferma che il formaggio sia un ottimo spuntino date le sue qualità nutrizionali. Ha detto: “Il formaggio è un alimento denso di nutrienti ricco di proteine, calcio e magnesio e quando abbinato a un cracker integrale o a base di mais offre un perfetto equilibrio di proteine ​​e carboidrati come opzione di riempimento”.

Quale di questi 4 snack è il vostro preferito? Se nessuna di queste alternative soddisfa la vostra voglia, attenzione comunque a non sbagliare spuntino: ecco i 4 snack assolutamente da evitare per restare in forma.