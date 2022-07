A tavola – Penne ‘gluten free’ Farmo bio fredde con pomodorini e mozzarelline per un’estate sana e bio

L’ondata di caldo e di afa opprimente che sta segnando l’estate “ventidue” e accompagnerà le nostre vacanze, va affrontata seguendo la regola d’oro di un’abbondante idratazione e va senza dubbio costruita a tavola, con un regime alimentare attento e corretto che non prescinda da cibi sani, leggeri e nutrienti. Ma, possibilmente, anche gustosi, visto che nei momenti di assoluto relax, il palato merita pure lui quel pizzico in più di soddisfazione.

Tanto per gradire, quando i gradi cominciano a farsi sentire, una bella insalata di pasta cucinata e condita come si deve ė un vero e proprio grande classico a tavola italiana.

Per chi soffre di celiachia ecco i prodotti Bio del marchio di Farmo, icona dell’Italy gluten free

Le Penne Bio lenticchie e ceci del marchio di Farmo, marchio icona del made in Italy gluten free, sono ottima fonte di fibre e la loro corretta percentuale di carboidrati si traduce in un pasto bilanciato senza rinunce (anche per chi soffre di celiachia).

Nella fredda versione “alla crudaiola”, se impreziosite da prodotti DOP delle nostre terre, emanano poi quel profumo inconfondibile mediterraneo tipico della nostra tradizione: un suggerimento per un summer lunch & dinner facile, veloce e dal successo garantito? Niente di particolare, tanto di salutare. E di sorprendente.

Dunque, senza alcuna rinuncia a gusto e bontà, armatevi di benessere e preparate un semplicissimo, squisitissimo, freschissimo, leggerissimo primo piatto con pomodorini, mozzarelline e basilico.

LA RIETTA: INGREDIENTI (PER 2 PERSONE)

150 g Penne Farmo Bio Lenticchie e Ceci / 200 g Pomodorini (Pachino o Datterini), 125 g Mozzarelline fresche / Olio EVO / Sale qb / Pepe qb / Basilico

PROCEDIMENTO:

Cuocere le Penne Farmo Bio in acqua salata bollente, seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. Scolare la pasta al dente sciacquandola con acqua corrente e metterla in una pirofila, oliandola leggermente.

A parte lavare e tagliare i pomodorini e, nel frattempo, tagliare le mozzarelline scolandole per bene.

Quando la pasta si sarà raffreddata, unire tutti gli ingredienti in una ciotola, regolando di sale e pepe e aggiungendo un filo d’olio crudo.

Decorare infine con un paio di foglie di basilico fresco, servire e gustare.

FARMO: LO SLOGAN ‘IT IS GOOD FOR YOU!’

Farmo, l’azienda lombarda che coniuga benessere e bontà Made in Italy, festeggia 21 anni ricchi di successi. In questi decenni Farmo ha creato qualcosa che non c’era e nel suo sito produttivo di 15.000 mq a cui si sono aggiunti 8.000 mq di polo distributivo a Casorezzo, in provincia di Milano, lavorano oggi 90 dipendenti. L’impegno costante volto alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, è testimoniato dalle certificazioni di prodotto e di stabilimento: BRC, IFS, NON GMO Project, certificazioni Gluten free (GFCO, GFCP), certificazione biologica, FairTrade, Kosher e certificazione etica SMETA.

Tra gli obiettivi il progetto “plastic free” che coinvolge tutta l’azienda. Una responsabilità verso l’ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell’inquinamento da plastica.

