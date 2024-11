A Terni il Natale arriva prima e quest’anno, ‘si può fare di più’

Oltre 100 eventi per il Natale di Terni. Si parte ufficialmente con l’accensione della Stella di Miranda il 30 novembre e poi si andrà avanti fino al 28 febbraio. Attesa per il villaggio Nordico di Babbo Natale che verrà inaugurato il 1 dicembre

A Terni è stato presentato il programma degli eventi natalizi, oltre al dirigente alla Cultura hanno partecipato, tra gli altri anche il sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore alla cultura Michela Bordoni.

Il Natale di Terni è stato acceso lo scorso 9 novembre.

Alcune vie del centro sono state infatti già illuminate e quest’anno, ha assicurato il sindaco, verrà illuminata anche la periferia.

La stella di Miranda verrà accesa il 30 novembre, data simbolica e di speranza, ad un mese esatto dall’apertura della porta Santa per il Giubileo.

Tanti gli eventi in programma che dopo l’epifania, proseguiranno poi con quelli valentiniani, andando avanti fino al 28 febbraio.

Tra questi: l’8 Dicembre è in programma il Grande Concerto in Duomo a Terni intitolato ‘In Viaggio con Maria’ ed il 31 Dicembre c’è il grande spettacolo di Capodanno in piazza.

E poi la Mostra De Gasperi a Palazzo Carrara e Marmolandia.

Il primo dicembre c’è l’inaugurazione del suggestivo Villaggio Nordico curato ed allestito da Eventi.Com

Le novità del villaggio di Babbo Natale di quest’anno a Teleambiente sono state illustrate da Andrea Barbarossa di Eventi.com

“Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso – ha detto Andrea Barbarossa – vorrei ricordare i numeri, un villaggio coloratissimo che ha fatto oltre 100.000 visitatori tra Natale e San Valentino, e quest’anno sicuramente non deluderà le aspettative”.

“Sarà un villaggio inedito – ha spiegato Barbarossa – completamente diverso da quello dello scorso anno, in quanto punteremo tutto sull’eleganza e la raffinatezza, sarà predominante il colore oro ed avremo degli chalet all’interno del bosco. L’obiettivo quest’anno è quello di creare un bosco nordico, molto suggestivo, e quindi sarà una cosa molto diversa rispetto allo scorso anno”.

“Stiamo facendo costruire dei soggetti adatti a quella che è la scenografia – ha aggiunto Andrea Barbarossa – non dei pupazzi messi a caso. Avremo le installazioni a terra con personaggi luminosi in 3D, poi avremo lo chalet di Babbo Natale, quest’anno invece della casina luminosa dello scorso anno, ci sarà uno chalet in legno dove le famiglie potranno entrare e conoscere Babbo Natale e lasciare le proprie letterine. E avremo poi l’angolo con le renne, la slitta di Babbo Natale dove fare le foto, lo scoiattolo, il cerbiatto, le installazioni sono talmente tante che sicuramente anche quest’anno lasceranno a bocca aperta”.

“La monocromia dell’oro – ha sottolineato ancora Andrea Barbarossa – verrà spezzata dalle proiezioni luminose, i mapping che verranno realizzati su Palazzo Spada e Palazzo Morandi. La sinergia con la ruota panoramica sarà davvero suggestiva”.

“Quest’anno – ha continuato Barbarossa – abbiamo pensato di allargare il villaggio anche a Piazza della Repubblica, quindi ci sarà un coordinamento tra le due piazze. Ci sarà un cielo di stelle che già è stato acceso. Molti eventi saranno previsti nei weekend ed essendoci ispirati al tema Frozen, avremo delle mascotte molto belle, che tutti i fine settimana andranno ad accendere l’albero luminoso: sarà uno scintillare di luci, di animazioni e di spettacoli”.

“Sicuramente – ha concluso Andrea Barbarossa – sarà un villaggio che non deluderà le aspettative. L’inaugurazione del villaggio è prevista il 1 dicembre”.

L’articolo A Terni il Natale arriva prima e quest’anno, ‘si può fare di più’ proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.