‘A tutta vita’, al via progetto per teenager su corretto uso tecnologie

Continua il percorso di “A tutta Vita”, l’iniziativa ideata per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza delle buone abitudini e di un sano stile di vita. Protagonista della nuova edizione sarà il corretto utilizzo della tecnologia. Il progetto educativo ideato da Medtronic – azienda specializzata nel settore dei dispositivi medicali – in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e con l’Università degli Studi di Milano-Csr dopo il successo dello scorso anno, giunge alla seconda edizione con un duplice obiettivo: sensibilizzare i giovani sull’importanza di una vita equilibrata e promuovere corretti stili di vita volti a ridurre le dipendenze digitali oggi sempre più frequenti, soprattutto tra i giovani, contribuendo alla creazione di una comunità sempre più sana, attiva e responsabile.

“A tutta Vita” – riferisce una nota – si fonda sulla sinergia tra scuola e famiglia, entrambe con un ruolo fondamentale nello sviluppo di una nuova cultura della salute e un’indispensabile educazione al benessere sia come diritto sia come dovere. Tecnologia, digitalizzazione, social, connessione, rapporti interpersonali ai tempi del Covid-19 sono solo alcuni dei temi ricorrenti della nuova guida didattica per promuovere il progetto che riparte oggi, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado, dai 13 ai 16 anni. Ragazzi che, nell’anno appena trascorso, a causa della pandemia, hanno dovuto affrontare un’esperienza insolita e, per molti, drammatica in un’età già ricca di dubbi e difficoltà.

I ragazzi – sottolinea la nota – per mesi si sono affidati esclusivamente agli strumenti tecnologici e digitali per mantenersi in contatto con gli amici, i compagni di scuola, i nonni. Queste giovani generazioni vanno oggi aiutate a comprendere che, se usato in maniera intelligente, costruttiva ed equilibrata, il digitale è molto più di una finestra sulla vita propria e altrui: può dimostrarsi una risorsa irrinunciabile, una grande piattaforma piena di occasioni e opportunità per realizzare le proprie potenzialità e raggiungere uno stato di benessere comune e condiviso, in un’ottica quindi di arricchimento umano, culturale e professionale, nonché di inclusione e sostenibilità.

Per sollecitare la curiosità dei ragazzi e renderli più consapevoli e responsabili nella scelta dei propri stili di vita e nell’instaurare un sano ed equilibrato rapporto con la tecnologia e con gli strumenti digitali, si è scelto di utilizzare un linguaggio semplice e immediato integrando la piattaforma che già ha riscosso grande interesse lo scorso anno con ulteriori approfondimenti. La nuova monografia prende spunto dal momento attuale che stiamo vivendo e dalla crescita esponenziale che la digitalizzazione ha avuto con la diffusione del Covid-19: le notevoli opportunità offerte dalla digitalizzazione, i cambiamenti imposti dai recenti avvenimenti, l’emergenza Covid-19 e la didattica a distanza, le conquiste raggiunte grazie al corretto utilizzo di scienza e tecnologia, le nuove responsabilità verso le quali i giovani sono chiamati per costruire un mondo improntato al benessere di tutti. Tutto ciò in linea anche con le nuove Linee guida del ministero dell’Istruzione per l’insegnamento dell’Educazione civica e con gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile dell’Onu.

La piattaforma e il kit multimediale sono stati sviluppati da Civicamente, da sempre impegnata in progetti educativi con il ministero, e si dimostrano strumenti pedagogici innovativi in grado di generare consapevolezza, indurre i ragazzi all’adozione di comportamenti corretti e aumentare la conoscenza sulle tematiche al centro della campagna. “Crediamo nei giovani, nel loro potenziale e nell’apporto insostituibile che possono dare alla società: per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare, già dallo scorso anno, questo progetto”, dice Michele Perrino, Presidente e Amministratore delegato di Medtronic Italia. “In particolare, in questa edizione, abbiamo voluto sensibilizzarli su temi così importanti come l’adozione di comportamenti sani ed equilibrati volti a prevenire ogni tipo di dipendenza, prime fra tutte quelle di natura digitale”.

“Per il ministero dell’Istruzione sensibilizzare i giovani sull’utilizzo corretto degli strumenti digitali oggi a disposizione, evitando abusi e dipendenze, è un’assoluta priorità”, viene dichiarato dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. “Grazie al progetto “A tutta vita”, condiviso con Medtronic, possiamo affermare, dai risultati ottenuti, che abbiamo contribuito a creare nuove competenze di cittadinanza attiva sul benessere, sulla salute, sulla consapevolezza di sé utilizzando metodologie molto attuali basate sulla gamification”.