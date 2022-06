A Villafranca Veneta festa finale ‘Rugby per tutti’

(Adnkronos) – Una festa per celebrare e valorizzare un progetto che ha saputo promuovere la pratica sportiva e l’energia positiva del rugby realizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Alperia nella regione più ovale d’Italia. È questo il significato dell’appuntamento di Villafranca, in provincia di Verona, previsto per sabato 11 giugno dalle ore 10 alle ore 14.30 che vedrà la partecipazione di oltre 1000 giovani rugbiste e rugbisti in arrivo da tutta la regione.

Il programma della giornata finale prevede la partecipazione dei vertici istituzionali della FIR e del Comitato Veneto, mentre per Alperia saranno presenti Giovanni Filippi (ceo di Alperia Smart Services) e Stefano Malizia (direttore vendite Alperia Smart Services).

A conclusione del fitto programma di incontri suddivisi per categoria dall’Under 5 all’Under 13, attorno alle ore 13 circa – prima dell’immancabile terzo tempo tra tutte le squadre – ci sarà la consegna del “Premio Alperia” conferito a due tra le atlete e gli atleti di ogni categoria che si saranno contraddistinti per la propria energia positiva non solo sul fronte agonistico, ma anche per l’impegno, la capacità di fare squadra e spogliatoio e di promuovere lo spirito ed i valori di questo sport. All’interno dell’impianto sportivo, inoltre, saranno posizionati alcuni info-point allestiti da Alperia, a disposizione del pubblico per tutte le indicazioni sui servizi promozionali offerti dall’azienda in esclusiva alla comunità del rugby.

Il progetto “Rugby per Tutti” è il nuovo programma di avvicinamento alla pratica del gioco che la Federazione mette a disposizione del movimento, per offrire alle proprie società più mezzi e più competenze per un’azione più efficace a 360°, mirata a porre i club al centro del percorso di reclutamento ed a una effettiva fidelizzazione di dirigenti, giocatori, e operatori tecnici. Un programma che Alperia, azienda green che produce energia da fonti rinnovabili, ha scelto di sostenere in Veneto confermando la propria attenzione ai progetti di valenza sociale ed allo sport, che da sempre fanno parte dell’identità aziendale. Un impegno che testimonia l’attenzione al territorio, alle comunità e al futuro delle nuove generazioni da parte dell’azienda altoatesina. “Rugby per tutti” è decisamente un progetto andato in meta, come sottolinea l’ampio successo in termini di coinvolgimento e di pubblico registrato in questi mesi nelle 13 feste organizzate da Alperia e CRV, che tra ragazzi e famiglie hanno visto il coinvolgimento di oltre 5.000 persone.

“Rugby per Tutti – commenta il CEO di Alperia S.p.A. Johann Wohlfarter – è un progetto in cui Alperia ha creduto fin da subito perché racchiude quei valori positivi che fanno parte della nostra identità e della nostra mission. La festa finale esprime la volontà di valorizzare i risultati di questo importante progetto e celebrare

i valori positivi dello sport e del rugby in particolare. Alperia da sempre è attenta ai progetti di responsabilità sociale perché i territori non sono solo un mercato di clienti, ma una comunità di persone. Ringrazio il Comitato Veneto della FIR e tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto nella consapevolezza di aver contribuito a trasmettere un’energia positiva alle comunità che in questi mesi hanno attraversato momenti davvero difficili”.

“Siamo davvero onorati di aver percorso questo tratto di strada assieme ad un’azienda come Alperia”, commenta Sandro Trevisan, Presidente del Comitato Regionale Veneto della FIR. “Il nostro movimento sta rialzandosi dopo il duro placcaggio a tradimento della pandemia, e per farlo non c’è che un’azione davvero efficace, il sostegno. Sostegno tra i nostri Club, sostegno tra ogni Club e le famiglie che lo compongono, sostegno tra i Club e le Istituzioni, a partire dalla Federazione. Ma un sostegno davvero fondamentale è quello delle aziende capaci di comprendere il senso più profondo del nostro sport e della sua comunità, condividendone i valori identitari e contribuendo a mantenere vivi gli impianti da gioco.

Alperia ha voluto credere nel rugby veneto, ed il rugby veneto ora crede in Alperia, secondo un legame di fiducia reciproca costruito in questi mesi passati assieme sui campi di tutte le nostre province, coinvolgendo migliaia di giocatrici e giocatori ed i loro familiari. La Festa di Villafranca sarà un momento di comunione vera, un evento davvero importante per il quale ringrazio fin d’ora tutte le persone – e saranno davvero tante – che si impegneranno per rendere la giornata speciale, e naturalmente Alperia, con la quale auspichiamo poter stringere legami sempre più solidi anche in futuro”.