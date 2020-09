“Abbiamo un’arma nucleare incredibile, che Putin e Xi non hanno mai visto”, Trump choc

Erano quei bui giorni del 2017, quando Usa e Corea del Nord erano seriamente ai ferri corti, e l’eventualità di un conflitto sembrava davvero imminente. Eppure, nonostante i continui lanci missilistici dei coreani e le reiterate minacce del leader asiatico, Trump non mostrava nessun segno di preoccupazione, rispondendo per le rime, fino a dirottare la temibile flotta navale nei pressi delle coste nordcoreane. Imprudenza?

Trump: “Disponiamo di armi incredibili che Putin e Xi non hanno mai visto”

No, a quanto pare il presidente Usa aveva dalla sua buone motivazioni per non aver nulla da temere: “Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare prima. Nessuno. Quello che abbiamo è incredibile”. Ed ancora, scendendo nei particolari, “Ho costruito un’arma nucleare che non abbiamo mai avuto in questo Paese, una cosa che non avete mai visto e di cui non avete neanche mai sentito parlare”.

Trump: dichiarazioni choc poi confermate dalle stesse autorità militari

Dichiarazioni choc, che Trump avrebbe rivelato a Bob Woodward il quale, insieme ad altre inedite affermazioni, le ha raccolte nel suo libro in uscita: ‘Rage’, dal quale il’ Washington Post’ – come in questo caso – ne ha estratto alcuni interessanti ed inediti passaggi.

Ma a rendere attendibile quanto dichiarato dal Tycoon, autorevoli fonti militari Usa che, interpellate in merito dal giornalista, hanno confermato la reale esistenza di un innovativo sistema tecnologico in grado di ‘annientare’ chiunque…

Max