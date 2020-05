Abbraccio su Facebook: come aggiungere la reazione e perché ad alcuni non funziona

Evitare i contatti fisici, quante volte è stata ripetuta questa frase in queste settimane. C’è però ci pagherebbe oro per ricevere un abbraccio, sentire del calore umano. Al momento non è possibile, per questo Facebook ha deciso di ‘regalare’ un abbraccio virtuale a tutti i suoi utenti. Come? Aggiungendo tra le ‘reaction’ ed emoji proprio un abbraccio.

Un modo per far sentire la propria vicinanza in un momento così difficile. Attenzione però: l’abbraccio su Facebook sarà solo temporaneo e non durerà per sempre. Per questo se avete intenzione di ‘regalarlo’ a qualche vostro contatto è il momento giusto. Come fare per aggiungere l’abbraccio su Facebook? Semplice: basta tenere premuto il tasto mi piace e selezionarlo. Se non lo trovate non disperate, c’è un motivo ben preciso.

Perché ad alcuni non funziona l’abbraccio di Facebook?

Facebook ha introdotto da poco la reazione dell’abbraccio, disponibile anche su Messanger però sotto forma di cuore viola pulsante. La reaction di Facebook è invece un esserino giallo e paffuto che abbraccia con occhi dolci un cuoricino. Impossibile quindi non intenerirsi guardandola.

Al momento però in molti si stanno lamentando di non poter usare l’abbraccio su Facebook. Non c’è motivo di disperarsi però. La reaction è disponibile al momento solamente per i dispositivi iOs, quindi Apple. Mentre per quanto riguarda i dispositivi Android verrà implementata nelle prossime ore, così che tutti possano utilizzarla.