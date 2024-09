Aborto, immigrati, disoccupazione: temi clou del dibattito Trump – Harris

“Sei amico di un dittatore che ti si mangerebbe a colazione”.

Decisa sull’aborto, e non solo, la Harris ha provato a prendersi la scenda durante il dibattito tv con Trump relativo alla Corsa alla White House.

“Il governo e soprattutto Donald Trump non dovrebbero dire ad una donna cosa fare con il suo corpo” – tema caldo della campagna sul quale il tycoon è, invece, scivolato affermando che i democratici vogliono consentire l’aborto nel “nono mese” di gravidanza e confondendo la Virginia con la West Virginia. La strategia di Harris è stata anche quella di ricordare agli americani che il tycoon è già stato presidente con risultati, a suo parere, disastrosi.

Aggiornamento ore 4.00

“Trump ci ha lasciato la disoccupazione più alta dalla Grande Depressione. Quello che abbiamo fatto è stato mettere a posto il pasticcio che lui ha creato”, ha attaccato ricordando le sue politiche fallimentari sul Covid. Gli ha anche rinfacciato di non poter parlare dei “crimini dei migranti” lui che “è condannato e perseguito” e lo ha ripagato con la sua stessa moneta quando parlando delle folle ai comizi ha detto che da quelli del tycoon se ne vanno “per noia ed esasperazione”.

Aggiornamento ore 9.19

“Come molti di voi, ho seguito il dibattito di stasera. Se non l’avete ancora fatto, è un ottimo momento per documentarsi sui temi in discussione e sulle posizioni assunte dai candidati sugli argomenti che vi interessano di più. Come elettore, cerco di guardare e leggere tutto ciò che posso sulle politiche e sui piani proposti per questo Paese”, esordisce la popstar da 283 milioni di follower solo su Instagram. Che poi attacca: “Di recente sono stata informata che sul suo sito è stata pubblicata una foto mia che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump. La cosa mi ha fatto sorgere dei timori riguardo all’Ai e ai pericoli della diffusione di informazioni errate”. Per questo, “sono arrivata alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei reali piani per queste elezioni e il modo più semplice per combattere la disinformazione è la verità”: queste sono invece state le parole di Taylor Switf, in merito al suo endorsment per la Harris.

Aggiornamento ore 12.19