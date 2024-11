About women, due pianistico alla Casa dell’architettura, il 30 novembre 2024 ore 20:30 con Barbara & Claudia in un evento tutto al femminile. La Casa dell’Architettura di Roma si agghinda per un momento di celebrazione di arte e riflessioni con “About Women”, un concerto al femminile per rendere omaggio a grandi artiste come Ella Fitzgerald, voce della storia del jazz che si è battuta per l’emancipazione delle donne.

About women, due pianistico alla Casa dell’architettura: omaggio alle donne

Due pianiste al centro, prendendo il via dal repertorio cinematografico e interpretando in modo suggestivo varie colonne sonore tra le più famose ispirate a personaggi femminili, dal sogno del “Favoloso mondo di Amélie”, alla straordinaria performance di “Profumo di Donna”, passando per le suggestioni di Deborah in “C’era una volta in America”, o alla violenza di “Lezioni di piano” o a “Tango di Roxanne”.

In ABOUT WOMEN, il duo pianistico Barbara & Claudia, il giorno 30 novembre 2024 alle ore 20:30 Casa dell’Architettura, Sala Centrale prevede un programma ricco che passa, come detto da,Il mondo di Amelie Ennio Morricone, a Tema di Deborah Carlos Gardel, o Por una cabeza Mariano Mores, e ancora Tango di Roxanne Cesare Marinacci, o Nessun Dorma, Lezioni Di Piano e altro ancora. Evento promosso da Casa dell’Architettura.