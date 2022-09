Abruzzese: ‘In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva’

(Adnkronos) – “‘In Place’ riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai bambini direttamente da casa”. Lo ha detto Antonio Abbruzzese, Ceo & Co-Founder di ‘In Place Smart Care’, a margine della presentazione della piattaforma di teleriabilitazione per persone con disturbi di neurosviluppo in età evolutiva.

“In Place è una start-up innovativa nata nel marzo del 2021 da un’intuizione avuta dall’altra Co-Founder Marta Di Tella mentre svolgeva la terapia per i bambini. Si è resa conto che non esisteva uno strumento ad hoc per l’età evolutiva. E’ importante anche per i genitori, che vedendo i terapisti che svolgono la terapia acquistano consapevolezza e metodologie che riescono ad applicare tutti i giorni. In Place è una nuova realtà che si pone in un contesto dove la telemedicina sta acquisendo sempre più consapevolezza e sempre più fondi”, conclude Abbruzzese.