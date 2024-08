Accademia giovani per la scienza: aperte le iscrizioni al bando 2024

Fino al 30 settembre 2024, gli studenti delle scuole superiori della provincia di Pistoia hanno l’opportunità di partecipare al bando per l’Accademia Giovani per la Scienza, un progetto formativo gratuito promosso dalla Fondazione Caript. Il programma offre a 15 giovani, iscritti dal secondo al quarto anno delle superiori, un percorso di alta formazione in varie discipline scientifiche e umanistiche, con attività svolte durante l’anno scolastico. Le lezioni si terranno ogni due o tre settimane, oltre a due Scuole residenziali, una delle quali all’estero. L’obiettivo è sviluppare competenze avanzate e orientare i partecipanti verso scelte future innovative.

La Fondazione Caript ha lanciato il bando per l’Accademia Giovani per la Scienza 2024, aperto fino al 30 settembre 2024, offrendo un’opportunità unica di alta formazione completamente gratuita per gli studenti delle scuole superiori. Il bando è rivolto a un massimo di 15 giovani studenti e studentesse residenti nella provincia di Pistoia o iscritti in scuole superiori del territorio, frequentanti dal secondo al quarto anno. Questo progetto formativo mira a coinvolgere i partecipanti in un percorso di apprendimento intensivo e innovativo, arricchito da esperienze pratiche e interattive che si svolgono parallelamente all’anno scolastico.

Aggiornamento ore 10.30

L’Accademia, concepita dal professor Ezio Menchi con la direzione scientifica della professoressa Maria Giuliana Vannucchi, offre un ampio ventaglio di discipline che spaziano dalla matematica alla fisica, dalla chimica alle scienze naturali, passando per le scienze sociali, l’informatica, la storia e la filosofia della scienza. Il programma prevede incontri bisettimanali il sabato pomeriggio e “fine settimana della conoscenza”, che si svolgono dal sabato alla domenica mattina presso strutture ricettive del territorio. Inoltre, gli studenti partecipano a due Scuole residenziali: una in primavera presso il Centro residenziale universitario di Bertinoro, in Emilia-Romagna, e un’altra in estate, ospitata da un’università europea.

Aggiornamento ore 11

Quest’anno, per la prima volta, la Scuola estiva ha varcato i confini italiani, svolgendosi dal 21 al 27 luglio a Monaco di Baviera, in Germania, in collaborazione con l’Università Ludwig Maximilian. Durante il soggiorno, 35 studenti accademici in corso e 4 ex-alunni selezionati per merito hanno partecipato a un ricco programma di incontri su temi quali diritto internazionale, musica, medicina, chimica, geologia, astrofisica e matematica. Questi momenti di formazione sono stati arricchiti da attività di socializzazione e condivisione, creando un ambiente stimolante e collaborativo.

L’Accademia Giovani per la Scienza coinvolge complessivamente 41 studenti per un periodo che va dai due ai tre anni, a seconda del percorso individuale di ciascuno. Ogni anno, attraverso un bando pubblico, vengono selezionati i nuovi partecipanti che sostituiscono gli studenti che hanno concluso il loro ciclo di studi. La selezione avviene sulla base del curriculum scolastico e di colloqui attitudinali, finalizzati a valutare le motivazioni e le competenze dei candidati. L’iscrizione al bando per l’anno accademico 2024/2025 è disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Caript, nella sezione ‘Bandi e modulistica’.

Aggiornamento ore 11.30