Accordi&Disaccordi, stasera in tv Giuseppe Conte e Carlo Verdone: diretta streaming e anticipazioni

Accordi&Disaccordi, stasera in tv Giuseppe Conte e Carlo Verdone: diretta streaming e...

Stasera in tv su Nove il talk show politico condotto da Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio e Luca Sommi. Nella puntata di oggi, mercoledì 1 aprile 2020, ospite il Premier Giuseppe Conte e l’attore Carlo Verdone.

L’appuntamento con il programma tv è per stasera alle ore 21.25 sul canale Nove, il Presidente del Consiglio si collegherà con il programma da Palazzo Chigi con gli ultimissimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Ricordiamo che stasera Conte terrà anche una nuova conferenza stampa che sarà trasmessa sulla sua pagina Facebook e su YouTube dal canale ufficiale di “Palazzo Chigi”.

Diretta Giuseppe Conte stasera 1 aprile 2020: come guardare l’intervento del Premier

Questa sera Giuseppe Conte interverrà all’interno del programma Tv “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove alle ore 21.25. Nel corso del talk politico il Presidente del Consiglio Conte spiegherà le misure straordinarie del Governo per affrontare l’emergenza Covid-19 in Italia e aggiornerà tutti gli italiani sull’andamento dei contagi e cosa succederà nelle prossime settimane.

Oltre a Giuseppe Conte nel corso della serata sarà ospite del giornalista Andrea Scanzi anche il regista e attore Carlo Verdone che sta portando avanti un progetto insieme a numerosi personaggi del mondo dello spettacolo per sostenere gli ospedali di Roma, lo Spallanzani ed il Gemelli, impegnati in prima linea per curare le persone positive al virus Covid-19.

Questa sera in prima serata alle 21:25 sul @nove torna #AccordiEDisaccordi. Ospiti in studio: il presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT e l'attore e regista Carlo Verdone 🔥 https://t.co/vOjqclzxly — Accordi&Disaccordi (@aedtalkshow) April 1, 2020

Conferenza Stampa Giuseppe Conte oggi 1 aprile 2020 in diretta streaming

Oltre alla partecipazione al programma Accordi & Disaccordi su Nove, questa sera Giuseppe Conte terrà anche una nuova conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta streaming e tv dalle principali emittenti televisive. Come anticipato da una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio, infatti, il Premier Conte si collegherà in live streaming oggi, 1 aprile 2020, alle ore 20.20.

Giuseppe Conte in diretta: come guardare l’intervento di oggi in tv e streaming

Tutti coloro che desiderano guardare in diretta tv o streaming l’intervento di Giuseppe Conte all’interno del programma “Accordi & Disaccordi” possono collegarsi alle ore 21.25 sul canale 9 o in live streaming tramite il sito web Nove.tv nella sezione “Live Streaming” che rimanda al portale DPlay dove è presente il player per vedere online il discorso del Premier.