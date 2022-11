Accordo di collaborazione tra la Commissione capitolina Pari Opportunità e l’Università La Sapienza

È stato stipulato nei giorni scorsi un accordo di collaborazione tra la Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale e la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dell’Università La Sapienza, per promuovere e sperimentare forme di collaborazione e ricerca in merito alle tematiche delle pari opportunità.

Tra gli obiettivi indicati nel protocollo vi è quello di favorire e attuare interventi di sensibilizzazione sui temi della prevenzione di ogni forma di violenza o discriminazione, di contrastare gli stereotipi basati sulle differenze di genere, di promuovere le iniziative volte a favorire la parità di trattamento nell’accesso alla formazione.

“È molto positivo che si stringano accordi e forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per iniziative di lungo respiro per le pari opportunità, contro la violenza sessuale e le discriminazione di genere” – dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità Michela Cicculli – “Sono molto soddisfatta del protocollo sottoscritto con la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione di un’istituzione prestigiosa come l’Università La Sapienza. Voglio sottolineare l’importanza di due corsi su temi di grande importanza che fanno parte della sua offerta formativa: ‘Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare’ e ‘Politiche e strumenti per la Gender Equality’”.

