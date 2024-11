Accordo per risolvere il contratto, Juve e Pogba si separano

TORINO (ITALPRESS) – Paul Pogba non tornerà a vestire la maglia della Juventus: com’era nell’aria da alcune settimane, le parti hanno deciso di separarsi sebbene lo scorso 7 ottobre il Tas abbia ridotto la squalifica per doping del centrocampista francese. “Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024 – si legge in una breve nota del club bianconero – La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”.

Delizia nella sua prima avventura juventina dal 2012 al 2016, Pogba era diventato una croce al suo ritorno a Torino nel 2022 causa una lesione ad un menisco laterale seguita da un’errata gestione dell’infortunio e da susseguenti ricadute, quindi la positività al testosterone in un controllo effettuato dopo la partita vinta in trasferta dalla Juventus contro l’Udinese il 20 agosto 2023, in occasione della prima giornata di campionato. Squalificato per 4 anni, Pogba si era visto ridurre lo stop dal Tas a 18 mesi, con la possibilità di rientrare in campo dal prossimo 11 marzo, alla soglia del suo 32esimo compleanno. Lo farà ma con una maglia diversa da quella bianconera. “Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile – si congeda Pogba via social – Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus”.

