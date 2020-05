Accordo Renzi-Salvini? La Meloni non ha dubbi: “Spero non ci sia”… perché Renzi ha cambiato idea?

Accordo Renzi-Salvini? La Meloni non ha dubbi: “Spero non ci sia”… perché...

”Non credo che ci sia un accordo e spero che non ci sia. Renzi è lontano da noi anni luce e non è una persona affidabile. Io non posso parlare certo per Salvini, ma penso che Salvini sia perfettamente consapevole che il suo campo è quello del centrodestra’’.

Così Giorgia Meloni rispondendo a quanti, a seguito del non voto dei senatori Iv rispetto all’autorizzazione a procedere contro Salvini – per la vicenda Open Arm – le chiedono se sospetti di ‘accordi segreti’ fra Renzi e Salvini.

Ipotesi che la leader di Fratelli d’Italia dice di non prendere nemmeno in considerazione anche se, a volte il proverbio dice che fidarsi troppo non conviene mai. Ed infatti, pur non mostrando dubbi nei confronti ‘dell’alleato’ del centrodestra, la Meloni pensando ad alta voce afferma: “Non so perché Renzi abbia cambiato idea solo ieri, spero che sia una posizione di buon senso…”.

Max