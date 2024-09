Accusato di aver ucciso due donne 47 anni fa: arrestato a Roma

Un uomo di 65 anni, cittadino greco-australiano, è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, con l’accusa di aver commesso due omicidi risalenti a quasi mezzo secolo fa. L’uomo è sospettato di aver ucciso Suzanne Armstrong e Susan Bartlett nel gennaio del 1977 a Melbourne, Australia. Le due donne furono trovate morte il 13 gennaio di quell’anno nella loro abitazione a Easey Street, nel quartiere di Collingwood, brutalmente accoltellate. Accanto a loro, la figlia di 16 mesi di Armstrong, miracolosamente sopravvissuta ma in condizioni di grave disidratazione.

Le autorità australiane, come riporta il Guardian, stanno pianificando di richiedere l’estradizione del sospettato per portarlo a processo a Melbourne. Tuttavia, ci vorrà almeno un mese prima che la polizia di Victoria si rechi a Roma con le prove necessarie per formalizzare la richiesta di estradizione.

L’omicidio di Suzanne Armstrong, 27 anni, e Susan Bartlett, 28 anni, è rimasto per decenni uno dei casi irrisolti più noti in Australia, oggetto di numerose indagini e libri. Nel 2017, la polizia dello stato di Victoria aveva messo in palio una ricompensa di un milione di dollari per informazioni utili all’arresto dei responsabili. Finalmente, l’arresto a Roma segna una svolta in questo lungo mistero che ha segnato la comunità di Melbourne.