 Achille Lauro: esce ’16 Marzo’, alle 21 diretta Instagram con Jovanotti. Il link

“Cari amici, sono nuovamente qui a scrivervi, in un periodo in cui scrivere è uno dei pochi modi che abbiamo di tenere vivo il contatto umano.Oggi vi parlo di un sentimento comune a tutti. Qualcosa di così irreale da diventare affascinante. Così affascinante che me ne sono avvelenato.Nel mese dei nuovi amori, il mese in cui ognuno torna da chi non lo starà cercando più. È una tempesta dentro me. È ciclica. Perdere tutto per inseguire un’illusione. Oggi sono senza costume, senza trucco, innamorato di un ricordo. Vi presento il nuovo me. Ve lo affido.. Grazie… A presto”

Eccolo Achille Lauro, ad un paio di mesi dalla sua ‘consacrazione’ sanremese dove, tra polemiche e standing ovation è riuscito comunque ad imporre al Paese il suo far musica, la sua straordinaria artisticità, anche a scapito dei suoi stessi interessi. Come quando preferì presentare un brano difficile, piuttosto che un’altra ‘vincente’, semplicemente perché, rivela: “non mi interessava vincere ma far conoscere esattamente quello che sono”.

“Il fascino dei ricordi, particolari ultraterreni”

Er ora, questo nuovo singolo, del quale racconta che “È un momento particolare. Intimo. Ultraterreno. Il vestito che dovrà avere questo brano è quello che eravamo. Nostalgico come il passato. È come ripensare a quando si aveva 9 anni. Qualcosa di talmente inesistente ormai, da diventare affascinante. Talmente affascinante da avvelenarmi. Era solo una lettera per lei”.

“Sto lavorando in sala e sento qualcosa di mistico”

E da oggi questo giovane ma già rodato artista (è stato da poco nominato Chief Creative di Elektra Records, un’etichetta leggendaria), torna anche nelle radio e sulle piattaforme digitali con ’16 marzo’, una ballad molto profonda.

Raccontando questo suo nuovo corso musicale, Achille rivela che “In studio non esistono né regole né orari, e dopo qualche ora già percepiamo un’atmosfera di leggenda”. Lauro sta infatti lavorando sala con il produttore Gow Tribe, per licenziare di qui a poco un nuovo album: “È come se lo avessimo già fatto. Già sentito. Sempre esistito. A volte c’è qualcosa di mistico. Sembra che le canzoni si compongano da sole, che abbiano un’anima propria o che ce le stiano donando dal cielo”.

Stasera in diretta su Instagram con Jovanotti

In occasione dell’uscita di ’16 marzo’, come precedentemente annunciato, dalle 21 di stasera, proporrà un interessante diretta Instagram dove, come tutti stanno aspettando con curiosità, l’artista sarà in compagnia dell’amico Jovanotti.

https://www.instagram.com/p/B-fY4KFClSm/

