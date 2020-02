Achille Lauro, la moglie di Boss Doms replica alle critiche

Non soltanto la genialità che Achille Lauro coltiva di suo ma, a rendere ogni sua produzione – o pubblica sortita – concorre l’altrettanto talentuosa mano di Boss Doms, che proprio a Sanremo ha accompagnato l’irriverente rapper romano sul palco dell’Ariston. Vero nome Edoardo Marinozzi, ‘Boss’ si occupa della creatività compositiva ed arrangiamentale del duo.

E in un Paese che continua a ‘fingere’ di odiare le discriminazioni, che s’illude di aver la giusta cultura per stare sempre al passo con i tempi, sopravvive però allo stesso tempo quell’Italietta becera e provinciale, che continua ad esorcizzare i propri limiti riparando sotto l’ombrello dell’ipocrisia.

Ed è a quest’ultimo residuo di sottocultura che, attraverso Instagram, Valentina Pegorer, consorte di Boss Doms ha deciso di replicare, ormai esarcebata dalle continue ‘perplessità’ alle quali è quotidianamente esposta: “Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso? – sbotta Valentina – Esempio di messaggio che ricevo spesso: ‘Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonché padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto? Esempio di mia risposta: ‘Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?’. Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa – aggiunge quindi Valentina – Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso”.

Uno sfogo legittimo, che fra i tanti commenti di solidarietà, ha suscitato la replica dell’amato Boss: “Mi hai fatto venire da piangere…. Amore mio ti amo più di ogni cosa al mondo. La mia vita sei tu”.

Max