Acilia: incendiano supermercato con fiamma ossidrica e rubano 50mila euro

Roma: aprono cassaforte con fiamma ossidrica e incendiano supermercato, rubati 50mila euro. Ecco come sono andate le dinamiche dell’attentato. Con la fiamma ossidrica hanno tagliato e forzato la cassa continua del supermercato Eurospin in via Prato Cornelio in zona Acilia a Roma e hanno innescato anche l’incendio che poi ha danneggiato i locali dell’attività commerciale. Domate le fiamme, vigili del fuoco e agenti di polizia hanno scoperto che le cause dell’incendio sono riconducibili al furto messo a segno da malviventi che, questa notte, si sono introdotti nel supermercato aprendo la cassa continua contenente circa 50mila euro. Mentre tagliavano il metallo, la fiamma ha incendiato una parte del controsoffitto innescando il rogo che si è propagato a buona parte del supermercato. I ladri sono fuggiti portando via il bottino. Indaga il commissariato di Ostia.