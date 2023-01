Acos, la presidente Celli: “Nessuna incertezza sul futuro delle attività della agenzia”

“La proroga per alcuni mesi dei Contratti di Servizio delle società partecipate da Roma Capitale non mette in discussione il ruolo ed il livello di attività della Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali”.

Lo afferma in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto).

“Dopo la comunicazione della presidente Elisa D’Alterio delle scorse settimane, abbiamo chiarito che il rapporto con l’Agenzia è confermato ed avrà la durata degli stessi contratti di servizio delle società da monitorare.

Inoltre, è già in programma il prossimo 11 gennaio una riunione alla quale saranno presenti anche il Capo Gabinetto del Sindaco, il Direttore Generale e il Direttore del Personale di Roma Capitale con l’obiettivo di trovare soluzioni che ne garantiscano strutturalmente la funzionalità in relazione alle necessarie e stabili risorse umane”.

Max