Acqua e crisi idrica sono i temi della nuova puntata di QUO VAdiS in onda questa sera alle ore 20:00

Si parla di acqua, crisi idrica e siccità che ha messo in ginocchio l’Italia. Questi i temi della nuova puntata di QUO VAdiS di questa sera

Acqua, crisi idrica e siccità in Italia. Una puntata ricca quella di questa sera di QUO VAdiS, il programma settimanale di VAS, realizzato in collaborazione con TeleAmbiente, dedicato all’attualità e alle tematiche ambientali, in onda tutti i giovedì alle ore 20.

Gli ospiti che parleranno di acqua e crisi idrica

Un ricco parterre di ospiti interverrà questa sera a QUO VAdiS. In studio insieme alla conduttrice Bianca Damato ci saranno Mattia Ciampicacigli, Direttore della rivista Nuova Verde Ambiente e Ettore Torreggiani del Consiglio Nazionale di VAS. In collegamenti ci saranno anche Francesco Santopietro, Sindaco di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza e Michele Orifici, Vicepresidente di Sigea – Società Italiana di Geologia Ambientale.

Acqua e crisi idrica

Nel corso della puntata si parlerà dell’allarme siccità che ogni anno mette in ginocchio l’Italia e che, a causa del cambiamento climatico, è destinato a peggiorare. Ci saranno poi importanti testimonianze dai territori, con il sindaco Santopietro che racconterà qual è la situazione nel comune lucano e cosa aspettarsi per il Natale che alle porte. il dottor Orifici, invece, farà un quadro su quella che è la situazione in Sicilia, la Regione forse più colpita dalla siccità, al punto da parlare di “guerra dell’acqua”. Infine Ettore Torreggiani farà un passaggio politico per parlare del referendum del 2011 e di quelli che sono possibili prossimi provvedimenti politici.

Messa in onda e repliche

Appuntamento con QUO VAdiS giovedì 12 dicembre ore 20:00. Le repliche della puntata: venerdì alle ore 07:30, sabato alle ore 11:10, domenica alle ore 16.00, martedì alle ore 03:00. Il programma va in onda su TeleAmbiente, canale 221 del dtt in tutta Italia e canale 18 del dtt Lazio e Umbria e in streaming su www.teleambiente.it.

