Il consiglio di amministrazione di Acqua minerale San Benedetto quest’anno ha deciso di premiare i collaboratori e le collaboratrici con un riconoscimento di 600 euro. Questo perché per la prima volta ha superato il miliardo di euro di fatturato.

Questo premio andrà ai dipendenti degli stabilimenti di Scorzè (Venezia), Paese (TV), Pocenia (Udine), Donato (Biella), Popoli (Pescara), Nepi (Viterbo), Viggianello (Potenza), Cutolo (Potenza), nonché i lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti esteri di Spagna, Polonia e Ungheria. Sarà erogato nel mese di gennaio 2024 tramite accredito nel portale welfare aziendale.

«Il traguardo che è stato raggiunto è veramente importante, frutto di scelte rese difficili dal periodo economico che stiamo vivendo e dal continuo impegno a mantenere alto il valore del marchio San Benedetto nei mercati italiano ed estero» ha detto il presidente e amministratore delegato di Acqua Minerale San Benedetto, Enrico Zoppas. «Abbiamo attraversato un mare in tempesta e ci prendiamo un momento per recuperare le energie, pronti a ripartire verso obiettivi ancora più ambiziosi. In questo momento, come consiglio di amministrazione, abbiamo sentito in maniera unitaria il desiderio di ringraziare i nostri collaboratori e collaboratrici con un segno tangibile, che è un apprezzamento per il lavoro svolto ma anche una sfida a continuare su questa strada».