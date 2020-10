Acqua sulla Luna: la scoperta della Nasa apre alle missioni future

La scoperta della presenza di acqua sulla Luna potrebbe rivoluzionare il futuro dell’esplorazione dello spazio. Le sacche d’acqua potrebbero essere molto più comuni di quanto gli scienziati pensassero in precedenza e la scoperta potrebbe avere potenziali implicazioni per le future missioni lunari.

I ricercatori suggeriscono che in alcuni casi minuscole macchie di ghiaccio potrebbero esistere in ombre permanenti non più grandi di un centesimo. Hanno esplorato fenomeni sulla luna chiamati trappole fredde, che sono regioni oscure della superficie che esistono in uno stato di oscurità eterna. Si pensa che molti siano rimasti senza un solo raggio di luce solare per potenzialmente miliardi di anni.

La NASA scopre sacche d’acqua nascoste sulla luna che potrebbero essere cruciali per le future missioni

Ora gli scienziati dicono che potrebbero esserci molti più di questi angoli e fessure di quanto suggeriscano i dati precedenti. Paul Hayne, assistente professore nel laboratorio di fisica dell’atmosfera e dello spazio presso l’Università del Colorado Boulder, ha dichiarato: “Se puoi immaginare di stare sulla superficie della luna vicino a uno dei suoi poli, vedresti ombre ovunque. Molti di quelle minuscole ombre potrebbero essere piene di ghiaccio.”

Basandosi sui dati dettagliati del Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, i ricercatori stimano che la luna potrebbe ospitare circa 15.000 miglia quadrate di ombre permanenti di varie forme e dimensioni.

Secondo gli scienziati, questi potrebbero essere serbatoi in grado di preservare l’acqua attraverso il ghiaccio. Il professor Hayne ha aggiunto: “Se abbiamo ragione, l’acqua sarà più accessibile per il fine potabile, per il carburante per missili, tutto ciò per cui la Nasa ha bisogno di acqua”.

Ricerche precedenti hanno riportato segni di idratazione sulla superficie lunare, in particolare attorno al polo sud. Tuttavia, queste rilevazioni si basano su una firma spettrale, a tre micrometri, che non può discriminare tra acqua e idrossile (ossigeno legato all’idrogeno) legato ai minerali.

In uno dei due articoli pubblicati su Nature Astronomy, Casey Honniball, dell’Università delle Hawaii, e colleghi hanno analizzato i dati del telescopio aereo dell’Osservatorio stratosferico per l’astronomia a infrarossi (SOFIA) che osservava la luna a sei micrometri.

A questa lunghezza d’onda, sono stati in grado di rilevare una firma spettrale dell’acqua che non è condivisa con altri composti idrossilici. Hanno scoperto che l’acqua è presente alle alte latitudini meridionali.

Gli autori suggeriscono che l’acqua rilevata sia probabilmente conservata in vetro o tra i grani sulla superficie lunare che la proteggono dall’ambiente ostile.

I ricercatori affermano che i risultati indicano che l’acqua viene prodotta o erogata in modo efficiente sulla luna da vari processi ed è probabile che venga immagazzinata nelle trappole fredde della luna in entrambe le regioni polari.