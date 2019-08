Acquario di Genova: fiocco rosa tra i Lamantini

Diciamo che per la delicatezza dell’evento non è ancora ‘fuori pericolo’, ma da come stanno andando le cose si può affermare con quasi totale certezza che ora l’Acquario di Genova ha un esemplare di raro e bellissimo Lamantino in più.

Nello specifico la vispa ‘femminuccia‘ (lunga 114 cm e dal peso di 23,7 al momento della nascita, la notte dell’11 agosto), ha brillantemente superato le drammatiche prime 24 ore, in grado di determinarne la possibilità o no di vivere.

Questo perché in natura la cucciola è assolutamente legatissima alla mamma la quale, in piena concentrazione, deve allattarla – assicurandola subito gli anticorpi necessari – ed addirittura dettarle i tempi delle apnee per imparare da subito a gestire il respiro nel corso delle immersioni.

Costantemente seguite con ‘grande discrezione’ dall’equipe di veterinari ed esperti dell’Acquario (è infatti necessario che il rapporto tra madre e figlia si consumi in grande intimità), la situazione come dicevamo va via migliorando, per la gioia di tutti e la longevità dei Lamantini, animali bellissimi…

Max